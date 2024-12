Metrovía: ¿Cómo será el servicio este 24 y 25 de diciembre?

Los guayaquileños dicen estar cansados de movilizarse en unidades obsoletas, inseguras y que no den cabida a un solo usuario más.

La Metrovía, sistema del que esta semana se ha hablado mucho por la llegada de cuatro nuevas unidades que se unen a los recorridos de la Troncal 1 y tienen aire acondicionado, sí atenderá esta Nochebuena y Navidad, aunque en distintos horarios.

Según informa un comunicado emitido por el Municipio, el sistema de transporte público masivo ha establecido su horario de funcionamiento durante este feriado en las 106 paradas y 4 terminales de la ciudad.

De acuerdo al cronograma, este martes 24 de diciembre las operaciones iniciaron a las 5:30 y finalizarán a las 21:00; mientras que para el miércoles 25 de diciembre los buses de la Metrovía circularán desde las 6:00 hasta las 20:00. En años anteriores, el horario ha sido más extendido, al menos hasta las 22:00.

Para la ciudadanía, si bien es una sorpresa que el horario se haya reducido, es oportuno para que los conductores también festejen con los suyos en Navidad. "Amigos míos han sido conductores de la Metrovía y siempre llegan, además de cansados, casi a la medianoche. Con suerte llegan a la cena. Que este año tengan más tiempo para arreglarse y disfrutar está bien. Si hay gente que trabaja hasta más tarde y requiere movilización, pienso que podrá hacerlo en los buses de transporte público urbano, tricimotos o taxirutas, que ahora abundan en la ciudad", señaló Karla Lemos, habitante del sur de la ciudad.

Sin embargo, no todos ven oportuno el horario. Para Jarod Santos, por ejemplo, debe ser más extendido, pero advierte que no es una sorpresa, "puesto que nunca hay unidades a partir de determinada hora del día".

Revisa los horarios de operación para este Feriado de Navidad 🎄y planifica tus viajes.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/FKwH3c5CyV — Sistema Metrovía (@metroviagye) December 23, 2024

"Con o sin feriado, ese es el horario normal. Hay días de la semana que, aun siendo las 21:00, no encuentras unidades, peor los fines de semana. Se supone que las reducciones de horarios se basaron en los cortes de luz por la inseguridad, pero este horario lleva meses", señaló.

Carlos Gonzabay, habitante de la ciudadela 9 de Octubre, pensó igual y apuntó a que el horario se reduce por la "deficiencia del servicio".

Diversidad de opiniones sobre el cambio de horario

"Sé que han llegado nuevas unidades, quizás ahora empiece a mejorar todo. Pero ese horario, que va entre las 21:00 y las 22:00, lo tenemos desde hace ya bastante tiempo. Y es que las unidades están obsoletas, se queman tanto o más que las mismas paradas. ¿Para qué, entonces, rodar? No me parece una locura que trabajen menos; ya de por sí, asumo, el personal debe estar sobrecargado. Aquí lo que urge es que haya más unidades y de buena calidad, como se lo ha prometido", señaló el residente.

Nuevas unidades circulan en Guayaquil

Desde el pasado lunes 23 de diciembre, cuatro nuevas unidades refuerzan el servicio de la Troncal 1 de la Metrovía, beneficiando a más de 80.000 pasajeros diarios que conectan el Guasmo con la Terminal Río Daule.

En enero, según lo comunicado por el Municipio de Guayaquil, otras 14 unidades nuevas con aire acondicionado, como lo venía exigiendo el usuario, se integrarán a las troncales 1 y 3, y otras cinco adicionales lo harán al finalizar ese mes.

Las unidades que recién llegaron son nuevas y tienen aire acondicionado, una de las exigencias del usuario respecto al servicio. Cortesía

"Estamos cerrando el año con un claro mensaje: la transformación del transporte público es una realidad. Este esfuerzo histórico, que rompe con el abandono de las administraciones anteriores, simboliza el futuro que estamos construyendo: moderno, inclusivo y funcional", señaló la entidad en un comunicado.

Respuesta del gobierno local

Después de años de abandono, este es el inicio de un cambio trascendental. La Troncal 1 ya cuenta con nuevos buses. En enero, 14 buses más con aire acondicionado se sumarán a las troncales 1 y 3, además de otros 5. Estamos construyendo un sistema digno y eficiente", sentenció.

La ciudadanía demanda poner atención al tema de la delincuenia

Para la ciudadanía, que había cuestionado que aumente el pasaje aun cuando el servicio de la Metrovía es "deplorable", es justo que ahora puedan viajar en mejores condiciones. "Parece que finalmente se cumplió la promesa de que harían cambios antes de que suba el pasaje (1 de enero), y me alegro. Así debió ser. Ahora toca esperar a que lleguen todas las unidades hasta finales de enero. Necesitábamos cambios urgentes: ya no debemos movilizarnos en vehículos destartalados. Lo que falta ahora es que haya seguridad, eso no lo soluciona un aire acondicionado. Necesitamos más control y que se respete a los grupos vulnerables", señaló Óscar Méndez, habitante de Sauces 4 y usuario de la Metrovía.

Una opinión similar fue compartida por Lisette Tagle, también usuaria de este medio de transporte, quien considera que es necesario incrementar los controles y renovar las paradas de la Metrovía, especialmente las más críticas. "En algunas, las puertas ya ni sirven, y esa es la razón por la que el sistema fue declarado en emergencia semanas atrás. Por lo tanto, debe ir reparándose todo, poco a poco, pero de manera integral. Tener aire acondicionado es magnífico, digno, pero necesitamos que la seguridad también se tenga en cuenta. Como usuaria, lo que más valoro es sentirme protegida", precisó.

