Memes que cuentan historias en un Grupo de Facebook: 'El regreso de Napoleón'

En medio de la pandemia, muchos jóvenes disfrutan de su tiempo de ocio navegando por internet. Comparten memes, videos e incluso una que otra foto. Otros prefieren reunirse según sus aficiones. Hay grupos de criminólogos, de médicos, de pacientes con cáncer y, entre un universo de variedades, uno en el que la historia se cuenta con memes. Este es: Bazar de reliquias y antigüedades: El regreso de Napoleón.

Su origen es mexicano. Su nombre fue dado como una referencia al prócer francés que regresó de su primer exilio.

El grupo virtual cuenta actualmente con más de 12.300 miembros, la mayoría jóvenes de entre 14 y 25 años, de varios países de habla hispana.

Uno de los memes que se puede encontrar en el grupo CORTESIA

Cartas sobre la mesa

A pesar de ser una comunidad tan grande, el grupo Bazar de reliquias y antigüedades: El regreso de Napoleón, creado el 18 de noviembre de 2020, no admite peleas. Las reglas son claras: no se permiten comentarios xenófobos, machistas, insultos, racismo ni referencias a la Alemania nazi. Por esto último, dentro del grupo se refieren a Hitler como: “el señor del bigote chistoso” o el líder de los “nancys”.

Además, se prohibió tajantemente la exhibición de posturas políticas o ideológicas, sin negar el acceso a ninguna persona y siempre abiertos al diálogo.

Para controlar aquello, hay trece moderadores. Todos tienen una carrera afín a algún área de las humanidades, para mantener la objetividad dentro de la administración.

Un meme con referencia a la 2da guerra mundial CORTESIA

El primero fue un joven estudiante que cursa una licenciatura en Historia. Que marca una diferencia con los creadores: un diseñador industrial, que sigue una licenciatura en Filosofía y un estudiante de Física.

También se diversificaron nacionalidades. Hoy hay representantes, además de México, de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Centroamérica, que se encargan de hacer cumplir las reglas y evitar discusiones pasadas de tono.

Todo empezó en una página

Isaac Torres, uno de los creadores del grupo, cuenta que antes del grupo creó la página “When eres Historiador xdxdxd :v”, en conjunto con algunos amigos con los que hacía bromas y memes con tópicos históricos. Con el crecimiento que tenía la página -que ahora cuenta con 3.432 likes- fue necesario para sus creadores crear un grupo, a petición de sus seguidores.

El nombre del grupo está inspirado en una tienda de compra-venta de oro y antigüedades llamada Bazar de Reliquias y Antigüedades, ubicada en la ciudad de Guanajuato, en México, lugar que solía ser muy visitado por el creador del grupo.

Aunque el letrero esta incompleto, la tienda en Guanajuato, México, aun conserva la palabra Bazar CORTESIA

La diversidad del contenido

Los memes que se pueden encontrar en la página y en el grupo son muy variados, con referencias a caricaturas, películas y series. Un ejemplo de esto es un meme que hace alusión a la segunda guerra mundial y coloca una pieza de dominó pequeña con una frase que dice: “ser rechazado de una escuela de pintura”, y termina con una pieza de dominó mucho más grande con otra frase: “provoca la segunda guerra mundial”, en referencia a lo que ocurrió con Hitler.

O uno basado en uno de los juegos de pokémon, que hace referencia al conflicto de Vietnam, el personaje se encuentra en un bosque y dice: ¡El árbol extraño ataco!

Meme con referencia a los metodos de camuflaje del ejercito vietnamita en el conflicto de 1955 CORTESIA

Algunas anécdotas

Hay muchas historias que se mueven entre todos los integrantes. Por ejemplo, un personaje muy querido es un miembro de origen Yemení, que empezaba a subir cantos islámicos y fotos al grupo. La mayoría tiene la teoría de que llegó por la palabra ‘bazar’ (de origen árabe). A pesar de la barrera del idioma, gracias a las herramientas de traducción de la plataforma, empezó a interactuar con los demás miembros del grupo, volviéndose un símbolo distintivo.

Isaac Torres, el creador, recuerda también la publicación de una tesis atea que fue dada de baja de inmediato y el día en que debió borrar el post de una persona perteneciente a un culto satánico que posteó una oración de su culto.

Nunca pensamos que se volvería un grupo medianamente grande, lo habíamos pensado como un grupo con un nicho reducido. Isaac Torres, creador del grupo

En otra ocasión, usuarios que creyeron que era realmente un ‘bazar de reliquias y antigüedades’ postearon artículos históricos, como una supuesta pieza del Titanic y una figura de jade prehispánica costarricense, que hasta la fecha se sabe cómo la obtuvo el vendedor.

Algunos usuarios confunden el grupo con un grupo real de compra-venta de artculos historicos CORTESIA

Los miembros contentos

Johan García es un aficionado a la historia desde que en su niñez jugaba al Call of Duty, un juego de disparos inspirado en guerras y sucesos reales. Gracias a esto logró contestar algunos exámenes en la primaria, cuando recibió clases de historia general. Hoy, como miembro del bazar, se ha encontrado con memes que han llamado su atención y han hecho que investigue el tema más a fondo. “Es interesante alimentarse con datos de la historia y tenerlos en mente”, dice.

La verdad, el interés sobre un tema siempre nace en uno y si te gusta, harás todo para recabar la información Johan Garcia, miembro del grupo

Kevin González, otro usuario, dice que el grupo le ha servido más que la escuela para aprender de la historia de su país, pues en ella siente que no le han dado tanta importancia a la materia. “Es divertido ver memes y aprender algo al mismo tiempo”, asegura.

De los más de 12.300 miembros, el 89,7 % son hombres y el 8 % mujeres, mientras que el 2,3 % son personas sin género específico.