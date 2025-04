¿Dónde venden la mejor fanesca en Guayaquil? Aquí 5 lugares recomendados

La gastronomía es mucho más que sabor. Es identidad, historia, cultura viva. En Ecuador, los sabores hablan de nuestras raíces, de nuestras familias y de nuestras celebraciones. Y si hay un plato que resume todo esto en un solo bocado, es la fanesca. Ese manjar espeso, lleno de granos, sazón y simbolismo, que se convierte en protagonista cada Semana Santa.

La fanesca ecuatoriana conquista el paladar extranjero en hoteles Leer más

Tras el feriado de Carnaval y con la llegada del Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma. Un periodo de recogimiento para algunos y, para muchos, también de sabores intensos. En este tiempo, la fanesca se vuelve el centro de reuniones familiares, de recuerdos de la abuela en la cocina, y también de rutas gastronómicas que recorren la ciudad en busca de la versión más deliciosa.

(Le puede interesar leer: Guayaquil se alista para la procesión de Semana Santa en el Malecón 2000)

¿Qué caracteriza a la fanesca?

Esta sopa única puede incluir más de 12 granos: fréjol blanco, fréjol rojo, habas, arvejas, chochos, lentejas, mellocos, mote, choclo... la lista puede variar, porque no existe una única receta. Cada casa tiene su versión, su “secreto”. Incluso el bacalao, ingrediente estrella, a veces se sustituye por atún, cangrejo o, como veremos más adelante, ¡hasta por queso!

Y como dijo el historiador Julio Pazos Barrera, citado por el Ministerio de Turismo, el nombre fanesca puede venir de las palabras latinas “fanum” (templo) y “esca” (manjar). Así que sí, se trata de un templo de manjares, de una sopa con alma.

(Le puede interesar leer: La fanesca, el plato típico del Viernes Santo)

Este año, EXPRESO te presenta cinco lugares altamente recomendados por los propios guayaquileños para comer fanesca. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, desde las más tradicionales hasta las innovadoras, pero todas con una característica en común: están hechas con cariño y respeto a la tradición. En Guayaquil son decenas de sitios que están en el radar de los comensales. "Todos tienen sus favoritos. La ciudad es la ciudad de la fanesca", señaló el ciudadano Homero Vacacela, un adulto mayor de 70 años que ubica en el ranking a los restaurantes El Jardín, Lo Nuestro y el Hotel Oro Verde.

1. El Jardín Restaurante



Este local con dos sucursales en Guayaquil es uno de los grandes favoritos. Su menú ofrece dos versiones de fanesca:

La tradicional, con bacalao, queso, huevo y cilantro, acompañada de una mezcla generosa de granos, por $8.75 el litro.

La “Fanesca Santísima”, una versión más creativa y contundente que incluye camarones, pescado, patacones de plátano maduro y una empanada de viento. Todo esto por $10.95.

Además de fanesca, en esta temporada también puedes probar humitas, cazuela marinera, pescado frito con menestra y camarones apanados.

¿Lo mejor? Durante la Semana Santa se venden más de 200 fanescas por día. Puedes encontrarlos en dos puntos de la ciudad: Chimborazo entre Venezuela y Portete; y la Miguel H. Alcívar y av. Plaza Dañín, sector Kennedy.

2. Hoteles de Guayaquil: lujo y tradición



Para quienes buscan una experiencia más gourmet, los hoteles cinco estrellas de Guayaquil también entran en la ruta de la fanesca:

Hotel Unipark – Restaurante La Fundadora

Aquí, la fanesca cuesta $9 la porción, $11 el medio litro y $17 el litro. También se puede pedir para llevar en UniDeli. Además, ofrecen dulces tradicionales.

Stefanie Morejón, vecina de Urdesa, lo dice claro: “La del Unipark es sencillamente deliciosa. Es tradición para mi familia y ahora también para mis suegros, que vienen desde España solo para probarla.”

Hilton Colón

Su fanesca está disponible en Café Colón y Sal y Pimienta. Precios: $13.50 por el plato, $15 el medio litro y $27 el litro.

Hotel Palace

Otra opción recomendada por locales. Su fanesca cuesta $11 por el plato o $17,50 el litro, disponible hasta el 31 de marzo.

Hotel Oro Verde – Restaurante Gourmet Deli y El Patio

El Gourmet Deli vende fanesca por $10 el plato, $13 medio litro y $22 el litro. En El Patio, el precio es de $17.50 por el plato.

3. La Balandra en Mercado del Río

Una experiencia completa: fanesca con vista al río. En el restaurante La Balandra, ubicado en el Malecón 2000, la sopa se sirve con bacalao “purísimo” de Galápagos y cuesta $11.

Sonia Escaleras lo resume así: “El sitio es maravilloso. Comer fanesca viendo el río es un placer. Es un lugar donde no solo se come, se vive una experiencia.”

4. Restaurante Amador



Con más de 40 años en la escena culinaria guayaquileña, el Amador es un clásico. Su fanesca se ha ganado el corazón (y el paladar) de muchas generaciones.

Plato completo: $9

Porción pequeña: $4.50

Medio litro: $5

Litro: $10

Está ubicado entre Luis Urdaneta y Pedro Carbo, en el centro de Guayaquil, y abre de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y fines de semana hasta las 14:00. Una joya del centro.

(Lo invitamos a leer: Invierno y carreteras dañadas, las rutas de una fanesca cara)

5. Central 593



Este local ofrece opciones para todos:

Tradicional con pescado seco

De mariscos

De queso, para quienes no comen mariscos (muy popular entre alérgicos y vegetarianos)

Su precio es de $13.90 por el plato. Sus locales están ubicado en la Kennedy y también en la avenida del Bombero.

Nathalia Carvajal agradece esta alternativa: “La de queso me fascinó. Es una versión sin mariscos, como la que me hacía mi abuela. Eso me conecta con mis recuerdos.”

Y otras joyitas por descubrir...



Más allá de los cinco imperdibles, hay otros rincones que merecen una visita. Para la ciudadanía son los mejores de la ciudad:

Restaurante Lo Nuestro (Víctor Emilio Estrada): fanesca tradicional y con historia. “La mejor de la ciudad”, según muchos.

Café Colibrí (calle Panamá): fanesca con sabor casero a $10.50. Perfecta para comer en el corazón turístico del centro.

Puesto de Clara Medina Mogollón, en el mercado de Séptima y Cuenca: más de 50 años cocinando fanesca con amor y tradición. Plato a $8, solo Jueves y Viernes Santo. Pero ojo: ¡hay que madrugar!

Doña Clara aún cocina como antes: con leche en polvo, 15 granos, y un “toque de amor”. Un legado que resiste al tiempo.

¿Cuándo es Viernes Santo 2025? Leer más

En fin, son decenas de sitios los que existen en el Puerto Principal para degustar esta receta. Para muchos, resulta difícil limitar la lista a cinco o diez lugares. "Hay sitios espectaculares, desde hoteles, restaurantes gourmet y huecas. Hay sitios en cada barrio. Y eso es lo que hace más bonita esta fecha y a mi ciudad. Tenemos como conmemorar bien esta fecha, en el plano espiritual y gastronómico. Es una experiencia más y modo de convivir. Vivir esta tradición es parte además de nuestra identidad", señaló Katherine Lecaro, guayaquileña y habitante de Urdesa.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!