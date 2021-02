Médicos sugieren autoaislamiento a quienes estuvieron en aglomeraciones en el feriado

Los médicos que conforman la Mesa de Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, solicitaron cuidados especiales a los ciudadanos que viajaron o estuvieron en aglomeraciones durante el feriado de Carnaval.

“Si estuvieron en aglomeraciones, no utilizaron mascarilla, deben autoaislarse, no visitar a personas vulnerables y si presentan síntomas, buscar atención médica para que no existan más contagios. Por favor, si no tenemos necesidad de salir, no lo hagamos”, exhortó Carlos Farhat, epidemiólogo y director de la Mesa de Técnica de Salud.

Médicos municipales alertaron este miércoles 17 de febrero, sobre la situación compleja que afronta la ciudad por la ocupación al 100 % de las unidades de cuidados intensivos (UCI). Además advirtieron por los escenarios posibles que se avecinan debido a las aglomeraciones registradas durante el feriado de Carnaval.

“Es preocupante esta situación actual, más la actitud ciudadana con la relajación de medidas de bioseguridad que se registró en este feriado. Muy probablemente nos llegue una situación muy difícil en las dos semanas siguientes. Lo más preocupante es que las personas que resultan contagiadas, con la ocupación del 100 % de UCI, no encontrarán una cama si la llegaran a necesitar”, manifestó Farhat.

Carlos Salvador, director de Salud Municipal, comentó que por este motivo se están coordinando planes de contingencia para dar un soporte, si hubiera un aumento exagerado de casos.

Iván Barreto, director del Hospital Municipal Bicentenario, indicó que las atenciones de esta casa de salud se incrementaron en este feriado

“Desde el sábado 13 hasta el martes 16 hemos registrado 335 atenciones, 25 ingresos y 13 altas a pacientes. El día de hoy tenemos 45 camas de cuidados intermedios ocupadas y 36 en hospitalización general, dando un total de 81 camas con pacientes en el hospital, con edades que fluctúan entre los 40 y 70 años, siendo el sexo masculino quienes registran mayor número de ingresos”, señaló.

La incidencia de casos confirmados aumentó de 1.3 a 1.43 por cada 10.000 habitantes.

En cuanto a la mortalidad por COVID-19, el promedio de la semana epidemiológica 6 de 2021, comprendida entre el 8 y 14 de febrero, registró 327 muertos, de los que 84 fueron por COVID-19. Estos números presentan un aumento considerable puesto que los fallecimientos diarios por esta enfermedad pasaron de 10.7 a 14.