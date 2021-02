El hospital Teodoro Maldonado amplió la Emergencia para atender la COVID-19

#Guayas 🏥 02-08



🏥Red Privada:

UCI: 97%



🏥Teodoro Maldonado

UCI covid: 100%

Hospitalización covid: 85%

UCI no covid: 90%

Hospitalización no covid: 66%



🏥IESS Ceibos

UCI covid: 98%

Hospitalización covid: 52%

UCI no covid: (todas para covid)

Hospitalización no covid: 85%



