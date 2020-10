"No me resta más que hacer votos porque se mantenga el espíritu independiente"

Este 2020 el tradicional Saludo a la Aurora Gloria, a realizarse el próximo 9 de octubre, tiene un nuevo organizador: el Municipio de Guayaquil. Durante once años este evento ha sido desarrollado por la fundación Bienvenido Guayaquil cuyo presidente es el historiador Fernando Mancero, quien detalla a EXPRESO cómo se llevará a cabo este acto cívico, en su décima segunda edición, y sus anhelos en cuanto a la continuidad del mismo.

Plaza y carrozas iluminadas se suman a los festejos del Bicentenario Leer más

¿Por qué deja la organización del evento?

Todos estos años nos preparamos para el Bicentenario, pero la pandemia acabó con todo. Gracias a Dios el Municipio decidió encargarse de todo, porque siempre lo lográbamos con auspicios, pero la sociedad no está en capacidad de auspiciar nada, todos estamos en un modo de supervivencia y que la municipalidad se haya encargado es algo positivo. Hay mucha personas que no piensan así, sin embargo lo es.

Hasta el año pasado, la actividad iniciaba a las 05:00. Este año será un poco más tarde. 9 OCTUBRE del 2017 GERARDO MENOSCAL Agencia (ag-expreso) Archivo

¿Cómo fue tomada la transición por los integrantes de la fundación e invitados que acudían anualmente a la cita cívica?

La aceptaron con nostalgia y de algún modo resignación, pero a la vez con orgullo porque un evento ideado y llevado adelante por once años por esta agrupación, ha trascendido en la ciudad y en el subconsciente colectivo de tal forma que todo ciudadanos ahora espera el Saludo a la Aurora Gloriosa del 9 de Octubre. El hecho de que la municipalidad haya decido encargarse de este acto nos llena de satisfacción porque significa que algo hemos hecho bien y que el gobierno de la ciudad quiere sacar adelante una fecha tan señalada como esta, como es el Bicentenario, realmente el trabajo ha dado sus frutos.

¿Habrá alguna alteración del evento?

Ahora nos han indicado y recién me entero del festival de drones y todo lo demás que espero que tengan la solemnidad y la espectacularidad que merece la ciudad. No habrá alguna alteración en cuestión del evento. Nosotros le pasamos al Municipio el programa que siempre hemos hecho, ahora dada la situación de la administración, va a tener unos ligeros cambios. Mínimos.

La hora del recreo no suena con fuerza en Guayaquil Leer más

¿Como cuáles?

El orden de determinadas lecturas, pero sí van a ser las tres. Ahora el acto empezará a las 04:45, nosotros lo hacíamos a las 5:00. Será a esa hora porque habrá un festival de drones y si amanece no tendrían el efecto deseado, nosotros siempre cantábamos el himno a las 6:00 en que está ese azul añil del cielo que es tan emocionante. Lo vamos a tener ahora un poco después. Esa es una de las variaciones que ha tenido, también va a ser ahí mismo, en la plaza de la Administración, pero la tarima va a estar a pie del monumento a Sucre, nosotros hacíamos siempre al monumento a la Fragua de Vulcano, pero por el tema de la distancia el sitio no es apropiado porque es muy estrecho entonces ahí van a estar las banderas.

Al acto se congregaban cada vez más personas e incluso organizaciones masónicas. ¿Ellos también participarán?

Esto es un evento que siempre ha tenido un fuerte llamado en las personas con mucho sentimiento cívico, entonces yo supongo que ellos asistirán. No se ha hecho un llamado para que asista el público en general, pero confió que siendo la gente muy responsable y en general la gente mayor, se haga manteniendo la distancia y poniendo el entusiasmo y sobre todo la emoción que siempre hemos tenido para celebrar esto.

Por once años, Mancero estuvo a cargo de la actividad en Guayaquil. Archivo

¿Cómo espera que se le de continuidad al evento?

Siempre pensé que llegaría este momento, me parece que es saludable. Lo que pensé en un principio es que una generación nueva coja la antorcha y continúe, no me imagine que el Municipio querría hacerse cargo de este evento, pero me alegra. Se producen sentimientos encontrados, sentimientos de nostalgia, quizá ya no será tan útil como era en su momento, el sentir que un proyecto, un horizonte de sucesos que se esperaban que ocurran en gran medida ya han ocurrido; entonces existe cierta sensación de vacío, pero también de alivio porque es un trabajo que se ha hecho.

El celeste y blanco brilla en lugares emblemáticos de Guayaquil Leer más

¿Qué recomendaciones le da al Cabildo ahora que ha tomado la posta?

Guardo un profundo respeto por la municipalidad de Guayaquil y no me resta más de hacer votos porque se mantenga el espíritu independiente de este evento. El espíritu estricto y apegadamente cívico que no tenga otro tipo de matiz que no sea ese y que asistan personas calificadas, personas que han servido a la ciudad y personas que no tengan un segundo motivo para actuar en ella.