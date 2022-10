No es la primera vez que optan por guardar silencio. Y en esta ocasión no fue la excepción. La contaminación que existe en algunos tramos de esteros y manglares de la ciudad, por falta de limpieza y acciones más efectivas que impidan un daño ambiental a la flora y fauna que se nutre de esos lugares, parece no interesar a la mayoría del Concejo Cantonal.

Ayer EXPRESO publicó cómo las invasiones y la falta de atención provocaron el estrangulamiento del estero del Lagarto, en el Guasmo, que actualmente ‘muere’ en un pequeño malecón abandonado y lleno de todo tipo de desechos en lo que queda del manglar que antes existía. También, de la basura que a diario se arroja al estero Salado y que afecta a la flora y fauna que allí crecen.

¿Qué han hecho los concejales para impulsar una descontaminación de los manglares y esteros de Guayaquil, y así evitar un daño ambiental en esos lugares? Es lo que preguntamos a los ediles, pero hasta el cierre de esta edición solo cuatro de ellos respondieron, a pesar de los mensajes, llamadas y pedidos a través del Departamento de Comunicación del Municipio, especialmente a quienes remplazaron a Héctor Vanegas y Andrés Guschmer, quienes renunciaron al cargo hace menos de un mes.

Entre los que respondieron está Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana, quien señala que en el Concejo Cantonal se ha tratado el tema de la descontaminación y limpieza de los manglares y esteros de manera muy generalizada. “Dentro de mis competencias estaré solicitando un informe de los sectores en referencia, (manglares, esteros, entre otros), a fin de conocer el estado real de contaminación para que de manera urgente la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático verifique si existe un plan de protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de conservación del patrimonio natural, que permita la mitigación del cambio climático, a través de nuevos planes y ordenanzas que sean ejecutados para la conservación del medio ambiente”, promete.

Su coidearia Lídice Aldás manifiesta que una de las tareas que siempre han recalcado e insistido en el Municipio es que, primero que nada, todas las casas que no tienen conexión al alcantarillado y que botan parte de sus excrementos y desechos al estero, como pasaba en un tramo de la 17 (en la Colmena), sean conectadas al sistema sin que eso signifique un gran desembolso por parte de las familias, lo que ayudaría también con Guayaquil.

“Se ha pedido porque existen ordenanzas de que no hay que botar basura en los sectores públicos y en los lechos de los ríos, del estero en este caso; y la idea es que el Municipio pueda poner los rótulos, que no los ha puesto en todos los lugares, para que esta situación no se dé”, sostiene Aldás. Además, que toda la limpieza que se hace por medio de las balsas sea continua y que se pueda trabajar coordinadamente con la comunidad.

Solicitaré un informe para conocer el estado real de contaminación para que de manera urgente la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático verifique si existe un plan de protección del medio ambiente. Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana,

“Ese es un tema permanente. Por lo menos yo he visitado en algunas ocasiones el sector de la Colmena, allí había ya pocas casas a las que les faltaban conexiones”, afirma la concejal.

Luzmila Nicolalde, concejal por el PSC y MDG, quien se define como prodefensora de los derechos de seres humanos, animales y plantas, menciona que la Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Municipio de Guayaquil tiene continuos programas de descontaminación y limpieza, principalmente en manglares y esteros de la urbe, lo que incluye campañas constantes de socialización y concienciación a los habitantes que viven cerca de esas zonas.

Existen ordenanzas de que no hay que botar basura en los sectores públicos y en los lechos de los ríos, del estero. La idea es que el Municipio pueda poner los rótulos, que no los ha puesto en todos los lugares, para que esta situación no se dé” Lídice Aldás, de la Revolución Ciudadana.

“Como concejal y ciudadana he apoyado estos programas... En abril de este año di mi voto de aprobación para el convenio entre el Municipio de Guayaquil y la Fundación Amigos del Océano, cuyo objetivo fue implementar un programa de sensibilización en ecosistemas marinos costeros”, detalla la edil. El programa fue dirigido a 120 niños y adolescentes (de entre 8 y 13 años) de los sectores de Miraflores, Puerto Hondo, Chongón y Batallón del Suburbio.

La Dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Municipio de Guayaquil tiene programas de descontaminación en manglares y esteros, lo que incluye campañas de socialización a los habitantes.

Luzmila Nicolalde, concejal por el PSC y MDG

En respuesta a EXPRESO, María Fernanda Rumbea, directora de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, menciona que los cuerpos hídricos son de competencia ambiental exclusiva del Gobierno Nacional. Sin embargo, la Municipalidad mantiene un contrato de recolección de mantenimiento y recolección de desechos sólidos en el estero Salado. Coincide con Nicolalde en la capacitación que realizan a niños. “También es importante destacar que uno de los ganadores de los Retos Ambientales Guayas y Quil 2022, con el proyecto Ecoturismo, prevé un recorrido con 300 niños para que lo conozcan y hagan conciencia de la importancia que tiene el estero y sensibilizarlos en su cuidado”. Añade que a través de la Dirección de Vinculación con la Comunidad desarrollan actividades en las zonas colindantes al estero, con atenciones integrales y charlas de sensibilización en las parroquias Ximena, Febres Cordero y Chongón, en las que han participado más de mil personas.

Desechos El Municipio asegura que en promedio se recogen mil toneladas de basura cada mes: palizadas, plásticos, caña guadúa, basura domiciliaria, artefactos domésticos, planchas de zinc, muebles viejos.



Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, detalla que el servicio de recolección, transporte, procesamiento y disposición primaria de los desechos sólidos no peligrosos en el espejo de agua y las riberas del estero Salado es prestado por la empresa Visolit, como lo publicó ayer EXPRESO. Actividades que se realizan en los tramos: del puente de la calle Aguirre hasta la culminación de la Isla Trinitaria; del segundo hasta el primer puente de la vía Perimetral, del estero Mogollón hasta la calle O’ Connors, el estero Palanqueado, estero Puerto Lisa, estero Las Ranas, primer puente de la Perimetral hasta la culminación de la Isla Trinitaria. Además, del puente de la calle Aguirre al puente de la calle Kennedy, y de este a la ciudadela Mapasingue y hasta la avenida Juan Tanca Marengo. Se recogen desechos sólidos flotantes hasta una profundidad de 50 cm (espejo de agua), incluyendo los que están en las riberas. Se incluyen desechos como: artefactos domésticos, muebles, planchas de zinc, retazos y restos de maderas (palizadas), etc.

“En promedio, se recogen 1.000 toneladas de basura cada mes. Se utilizan en total 17 embarcaciones, 1 skimmer (recoge automáticamente la basura de la superficie), 2 camiones y 4 camionetas, a más de un sistema de trituración ubicado en Cisne 2”, detalla, como parte de un mantenimiento y limpieza que se ejecuta cinco veces a la semana. El material triturado es llevado finalmente al relleno sanitario Las Iguanas.