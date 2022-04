Hace exactamente un año, la residente Laura Gómez habló con este Diario para exponer todos los problemas que afectan a su vecindario y que no han sido tomados en cuenta por la autoridad: baches, aceras angostas, veredas que excluyen, oscuridad, inseguridad, áreas verdes marchitas... Tras la publicación, llegó la promesa del Cabildo de regenerar Urdesa central, pero a la fecha todo ha quedado en papeles. Las acciones no han llegado, confiesa. Y frente a ello EXPRESO dialoga con esta líder comunitaria que, al menos una vez por semana, reclama públicamente obras para Urdesa y la ciudad, además de atención para el votante. Que la administración actual está matando el civismo y la herencia de Guayaquil, advierte. “Que llegó la hora de exigir para no dejar morir al Puerto Principal...”, plantea.

El año pasado cuando cuestionó la falta de gestión municipal indicó que eran ya 17 años que Urdesa central estaba en el olvido. El Municipio reaccionó, ¿qué cambios ha tenido?

Ni uno solo, las promesas quedaron en el aire. Urdesa era una ciudadela bonita, unida, en la que apenas circulaban una o dos líneas de buses; pero ahora todo está descuidado, roto, hay ruido, esmog, cableríos por todos lados, tallarines eléctricos colgando, pese a que entre los vecinos intentamos mejorar el entorno. Nadie nos ve, es doloroso, pero sí, nadie nos ve ni nos escucha. Somos invisibles para la alcaldesa Cynthia Viteri. Los barrios son invisibles para Viteri.

¿Todos? ¿Ninguno se salva?

Ninguno que no sea donde haya votos, puesto que solo ahí está fija su mirada. Es por eso que, teniendo en cuenta que pagamos impuestos, altos, altísimos y que no son retribuidos, creo que es necesario que tengamos ya otro alcalde. Llegó la hora de que Guayaquil tenga alcaldes por zonas, así Viteri se dedica a los barrios populares, que está bien que tengan obras; pero nosotros, el resto de vecindarios, así también tenemos la oportunidad de recibirlas. Viteri está haciendo campaña política ante los ojos del Ecuador entero y nadie le dice nada. Está gastando en publicidades absurdas, enormes, que parecen ya vallas en vía a la costa, mientras peatones y conductores vamos caminando de hueco en hueco en las calles. ¿De qué entonces estamos hablando? Si no quiere servir, si no le da la gana, entonces que se vaya y que deje hacer a otro el trabajo que nunca ha hecho. Viteri está deteriorando hasta mi salud.

¿De qué manera? ¿Al sentirse ignorada?

Lo digo por todo. Con Cynthia Viteri siento que he perdido hasta mi dignidad. Por mi edad, yo debo salir a caminar, por recomendación de mis médicos y no puedo hacerlo sola, libre, porque me caigo. Todo está desnivelado, horrible, intransitable por falta de regeneración. En Urdesa faltan rejillas, los puentes son una mugre, los ramales del estero, el mismo manglar está contaminado. ¿Qué tipo de convivencia puedo tener aquí? Eso me apena, me pone triste, me acelera el corazón cuando me lleno de coraje al sentirme burlada y ver cómo irrespetan nuestros derechos. Vuelvo y repito: el abandono municipal me está enfermando. Mi situación es la de muchos.

Oscuridad. Los residentes solicitan que haya más luminosidad en el puente que conecta con el Albán Borja, además de señalética. CHRISTIAN VASCONEZ

¿Qué ha perdido su vecindario en estos 17 años de desatención?

Todo, incluida la plusvalía. Y es que si se habla solo del estero, vean cómo ya ni los animales están allí. En otras ciudades del mundo, es evidente el interés para proteger su entorno. Si no tienen determinados espacios, crean lagunas o lagos artificiales para darle vida, volver el espacio acogedor y amigable. Solo aquí, tenemos cerros y cuerpos de agua que para las autoridades no solo que no sirven, sino que los vulneran. Al parecer ella no se ha dado cuenta de la situación privilegiada que tiene Guayaquil. Con Guayarte, por ejemplo, una parte importante del barrio murió. Espantaron a las garzas, mataron su hábitat y, en su lugar, levantaron galpones. Otro crimen en contra de la naturaleza, al que se suma la negligencia que se comete en vía a la costa por falta de control. Es horrible vivir así, sobre todo porque lo que pido no es lujo sino vivir con decencia. Yo confié en Viteri, qué decepción haber regalado mi voto.

Cómo es posible que no se rescaten los ramales del estero, cuando la situación geográfica de Guayaquil es de privilegio.



Con Guayarte se perdió la naturaleza, se pusieron galpones y se fueron las garzas. No se cuida ni planifica nada.



Laura Gómez muestra los oficios que ha enviado al Cabildo a lo largo de los años. Amelia Andrade

Al menos una vez por semana usted publica cartas o envía comunicados a EXPRESO que exhortan a la primera edil a reflexionar, cambiar y atender a su ciudad. ¿Lo seguirá haciendo?

Diría que sí, aunque reconozco que estoy cansada. Me agota su indiferencia y ver que poco le importa lo que digo, dicen o se investiga. Diario EXPRESO es el único medio de comunicación valiente, que está sacando las verdades en cuanto a esta administración, que se ha carcomido incluso nuestros sueños, que no cesa; pero Viteri es cara dura, ya no le importan los señalamientos. Entonces ahora le puedo decir que no voy a parar, que seguiré hasta el último día de mi vida, por el civismo y amor que tengo a mi pedazo de tierra; pero debo decir también que es agobiante toparse siempre con la misma piedra.

¿Este tipo de reclamos los hizo también en la administración de Jaime Nebot? ¿El abandono fue igual en esa época?

Hubo pedidos y reclamos, pero siempre, toda una vida, hubo respuestas. Nebot era claro, nos decía que la regeneración llegaría, pero que tengamos paciencia porque estaba tratando de mejorar la cara turística de Guayaquil: el malecón, los malecones, la Noria, la Aerovía, entonces puedo decir, que comprendemos porque esas obras existieron. Pero con Cynthia no hay ni lo uno ni lo otro. De hecho hasta los sitios turísticos ahora son rojos y alejan a las familias, al turista. Ni siquiera hay baños en ellos. No hay nada, cómo quisiera gritarlo y poderlo escribir en algún sitio con letras mayúsculas.