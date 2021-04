Matriculación escolar a ciegas para un nuevo año lectivo que todavía no está muy claro

Las inscripciones para el año lectivo 2021-2022 en el régimen Costa culminaron ayer, en medio del malestar de cientos de padres que, debido a fallas en el sistema informático, no pudieron registrar en línea a sus hijos; y también de la preocupación de aquellos que sí lograron hacerlo, pero que hasta ahora no tienen la certeza de un retorno a clases presenciales, el próximo 7 de mayo.

El lunes pasado Diario EXPRESO consultó al Ministerio de Educación si ya tiene definido cómo serán las clases el siguiente año lectivo, qué planes tiene para volver a la presencialidad, qué facilidades habrá para los estudiantes en caso de que continúe la virtualidad y si conoce la cifra de alumnos que dejaron la escuela en el ciclo Costa, en el último año. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

A causa de la pandemia de COVID-19, en el ciclo escolar anterior las actividades escolares culminaron de manera no presencial o virtual, una modalidad de estudios que trajo muchos inconvenientes a los estudiantes que no tienen internet ni computadora; e incluso para quienes las tienen y debieron compartirlas con sus hermanos y sus padres que estaban en teletrabajo. En el país, solo dos de cada 10 alumnos poseen estos equipos electrónicos de uso personal.

A pesar de los problemas suscitados en el proceso, Margarita Moreno, quien habita en el barrio Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, sí pudo matricular a su hijo de cuatro años que va a inicial 2.

Después de muchos intentos y de estar varias horas frente a la computadora, pude inscribir a mi nieto. Ahora toca conocer si las clases serán presenciales o virtuales. Ángel Miranda, representante de estudiante

El año pasado no lo hizo por miedo a los contagios por coronavirus que eran muy altos en la ciudad. Y aunque el panorama no ha cambiado mucho, ahora no tuvo otra alternativa que registrarlo, ya que de lo contrario el niño podría retrasarse en sus estudios.

Sin embargo, ella está preocupada porque aún no tiene muy claro el panorama de cómo se impartirán las clases el próximo año escolar. “No sé si serán presenciales o virtuales, ni qué mecanismos se implementarán para que a los niños no se les complique acceder a sus estudios”, pregunta.

No pude lograr un cupo en el sistema fiscal para mi hijo. La página del Ministerio de Educación tuvo problemas los días que me tocó inscribirlo. Ojalá que el 17 de mayo tenga suerte. Priscila Escobar, madre de familia

Al parecer, tampoco las autoridades educativas tienen definido el panorama, pese a contar con un Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), que permite analizar la situación de cada plantel para garantizar la permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas.

En octubre pasado se permitió a 77 escuelas de la Sierra retornar a la educación presencial; pero Guayaquil siguió al margen del plan piloto, por disposición del COE cantonal que permitió la apertura de otros sectores y no la educativa.

Asignación Durante el proceso de inscripción el representante legal escogió directamente la institución educativa, al momento de registrar al estudiante.



Esto sucede, a pesar del llamado de expertos educativos y de organismos internacionales, sobre la necesidad de la reapertura de las instituciones educativas, de manera progresiva, voluntaria y segura, cuanto antes sea posible.

Hasta ayer, más de 60.000 padres de familia de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) matricularon a ciegas a sus hijos, en el afán de no dejarlos fuera del sistema educativo, pues no quieren que estos formen parte de las estadísticas de la Unicef que señalan que más de 90.000 estudiantes -de 4,4 millones que hay en el país- abandonaron la escuela en tiempos de pandemia.

Sin embargo, Carmen Rosales, quien habita en Bastión Popular, no pudo hacerlo. Ella tuvo problemas para ingresar a la página web de Educación que estuvo colapsada; y cuando llamó a los teléfonos asignados por distritos para esta tarea, tampoco le contestaron.

La inscripción escolar se desarrolló en línea. Los padres de familias pasaron varias horas frente al computador para lograr el objetivo. Martha Torres / EXPRESO

Rosales quiere una matrícula para su hija de siete años que va a tercero básico. “Hasta el año pasado la tuve en una escuelita particular de la zona, donde pagaba 50 dólares cada mes; pero ya no puedo seguir solventando ese gasto, sobre todo si aún no conozco cómo serán las clases”, explica.

Desde la Subsecretaría de Educación reconocieron que existió problemas de intermitencia y conectividad del proveedor. Sin embargo, achacaron el inconveniente a los padres que no realizaron los registros en los días correspondientes a los niveles y edades definidos en el cronograma elaborados por el ministerio.

Planteles En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) hay 1.560 unidades educativas entre fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales.

“Los operadores solo estaban disponibles de 08:00 a 16:00 y muchos padres realizaban la llamada fuera de estos horarios”, indicaron a la consulta realizada por EXPRESO, frente a estos problemas.

A quienes no pudieron realizar el trámite se les informó que se habilitarán las matrículas extraordinarias desde el 17 de mayo hasta 15 días antes de culminar el primer quinquemestre del nuevo año escolar.

Pero a María Carrión este anuncio no la satisface, ya que esa jornada está planificada para después del inicio de clases. “Hasta mientras, ¿qué hará mi hijo si aún no está matriculado?, ¿perderá esos 10 días de clases, suponiendo que el mismo día logre matricularlo?”, pregunta la madre de familia que busca un cupo en el sistema fiscal para su hijo que va a segundo básico. El niño estudió en una escuela privada.

Por ahora el calendario escolar establece el inicio de clases para la Costa el 7 de mayo, aunque las autoridades han reiterado que se evaluará la fecha según la situación epidemiológica del país por la COVID-19, que hasta ayer sumaba 342.678 casos confirmados.