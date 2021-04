Guayaquil: Maestros rastrean alumnos que no entregaron los portafolios

A pie, en camioneta, en tricimotos y hasta en canoa, más de 2.400 docentes recorrieron diferentes sectores de la ciudad en busca de aquellos alumnos que no entregaron los portafolios escolares. Este es un instrumento donde se almacenan todas las actividades realizadas en el año lectivo y permite evaluar los logros del aprendizaje del estudiante.

Los maestros de 503 instituciones educativas fiscales de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) formaron 564 brigadas de rastreo territorial, con el apoyo de los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y voluntarios de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI).

Estas se activaron durante 10 días, con la finalidad de evitar que los estudiantes pierdan el año lectivo que, en el régimen Costa, culminó el 11 de marzo pasado.

“No importó la lluvia, el sol o el peligro al que varios compañeros nos expusimos en los recorridos, ya que lo importante era llegar a las casas de los estudiantes. A ellos los ayudamos y guiamos para que puedan terminar sus tareas escolares, que por diferentes razones no habían podido realizar durante el segundo quinquemestre”, explicó la maestra Janina González, quien labora en la escuela Eduardo Kingman, ubicada en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil.

Ella es maestra de segundo año de educación básica y desde junio, cuando empezaron las clases no presenciales, debido a la pandemia, tuvo a su cargo a 41 estudiantes con quienes se comunicaba tres veces a la semana por mensajes de textos o por WhatsApp para coordinar las tareas y continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero a siete les perdió la pista en los últimos días de la jornada escolar.

Me sorprendió ver llegar a la maestra en una tricimoto y me alegró la vida cuando ella ayudó a mi hijo a elaborar el portafolio, ya que yo no pude hacerlo.



Antonieta Benítez, madre de familia