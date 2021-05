Marlon Cabrera: Apenas responda el Municipio empezará la veeduría

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos ha iniciado una veeduría al cumplimiento del plan de trabajo, obras, contratos, convenios y servicios del Municipio de Guayaquil.

Con fecha 13 de mayo de 2021, Marlon Cabrera, presidente de la organización ciudadana, solicitó una serie de documentos para ejecutar los controles que los derechos constitucionales y legales avalan.

Así, se solicitó una copia de todos los contratos del Municipio desde el primer día de la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri, así como la lista completa de la remuneración de los servidores municipales.

Pidieron, además, una lista de las personas, instituciones y organizaciones que han recibido recursos de la Municipalidad y una copia de los informes de Contraloría que hayan tenido como objeto de estudio al Cabildo, fundaciones y empresas públicas. En entrevista con EXPRESO, Cabrera amplía detalles.

-¿Cuál es el móvil de esta veeduría?

La intención es transparentar todas las acciones y actividades de una entidad pública, como es el Municipio de Guayaquil.

-¿Qué hizo que empiecen a indagar?

Hemos hecho una búsqueda previa en Transparencia. Y hemos revisado notas de prensa recientes. Solicitamos al Municipio documentos como contratos, nómina, tipos de contrato, convocatorias públicas, actas de las sesiones dónde se resolvieron y cómo las contrataciones para empaparnos de la información.

-¿Tienen experiencia en veedurías de este tipo?

Estuvimos a cargo de la convocatoria que hizo el Gobierno en la última consulta, a través del Consejo de Participación Ciudadana.

-¿Cuál será la metodología de trabajo en la veeduría?

Algunas organizaciones se sumarán al proceso fiscalizador, como la Junta Cívica Popular, el Frente de Profesionales, la Unión de Barrios y otros. La metodología se hará por asambleas, convocatorias, on-line. Apenas responda el Municipio empezará la veeduría.

-¿Cuál es el plazo para que entreguen la documentación y qué ocurre si no lo cumplen?

Vamos a insistir. Tienen 30 días. Por ahora, esperaremos, para que no se piense que no actuamos como debe ser. La correspondencia se encuentra en Secretaría General. Si no se cumple ese plazo que ellos dieron, denunciaremos ante las autoridades correspondientes y la opinión pública.

El Municipio de Guayaquil se ha visto envuelto en una serie de acontecimientos las últimas semanas, a propósito de las investigaciones periodísticas del caso Letras Vivas, el del trapeado de casi 20 millones de dólares, y, recientemente, con temas que atañen a la nómina y los familiares de funcionarios de altos mandos dentro de la entidad. La alcaldesa Cynthia Viteri y otros funcionarios son investigados por el presunto delito de peculado.