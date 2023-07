María del Consuelo Collaguazo Hidalgo tiene 55 años de edad y 37 de ellos lleva laborando en Diario EXPRESO, convirtiéndose en la empleada más antigua de este medio de comunicación que celebra 50 años de fundación.

Empezó a los 18 años como recepcionista de la redacción de Quito, cargo que pensaba desempeñar solo por dos meses, pues luego se retiraría para matricularse en la universidad, donde quería seguir la carrera de Auditoría. Sin embargo, poco a poco empezó a realizar otras tareas más allá de solo contestar el teléfono. Le ayudaba a su jefa (que era la Gerente Administrativa) a realizar órdenes, receptar los avisos y todas las actividades que ella tenía a su cargo en esa área.

“Dos años después de mi llegada mi jefa se enfermó y el licenciado Galo Martínez Merchán me pidió que le ayude con las labores administrativas hasta que consiga un gerente. Yo acepté y quedé encargada de la dirección financiera, cuando apenas tenía 20 años”, recuerda complacida.

El encargo duró diez años, pues en 1996 fue nombrada directora administrativa y financiera de Quito, puesto que ocupa hasta el momento con mucha responsabilidad.

Confiesa que ser la colaboradora más antigua de EXPRESO la llena de satisfacción pero, sobre todo, de agradecimiento por la confianza que le han brindado durante más de tres décadas el licenciado Martínez Merchán (+) y ahora el doctor Galo Martínez Leisker, director del rotativo, quienes le permitieron moverse con libertad en este tipo de actividad y llevar la oficina bajo los procedimientos y reglamentos de Granasa.

“Nunca he tenido trabas para cumplir con las tareas encomendadas. Y el poder crecer aquí en esta empresa ha sido una satisfacción muy grande”, comenta.

He hecho de todo, menos tomar fotografías ni redactar una noticia. No he tenido trabas en mi trabajo, los directivos me han dado esa libertad de moverme en todas las áreas.

María del Consuelo Collaguazo