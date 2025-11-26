Marcela Aguiñaga agradece a Pabel Muñoz en plena tensión: “Compañero de mil batallas”

La prefecta del Guayas reaccionó al respaldo del alcalde de Quito en un momento de fuertes tensiones dentro del correísmo

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió este miércoles 26 de noviembre al respaldo que le expresó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, durante una entrevista en el programa digital A primera hora.

En su cuenta de X, Aguiñaga publicó un mensaje directo y afectuoso: “Gracias querido @pabelml, compañero de mil batallas, sueños y causas”, una frase que llega en medio de una de las semanas más tensas para la Revolución Ciudadana (RC).

Durante la entrevista, Muñoz fue consultado sobre si apoyaba a la prefecta, quien ha sido centro de críticas desde que se reunió con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, un encuentro que incomodó al expresidente Rafael Correa.

“Sí, sí la respaldo tajantemente”, afirmó Muñoz, antes de defender la trayectoria de Aguiñaga. “Mi compañera, una de las legisladoras mejor calificadas en su momento, defendiendo lo que por convicción hemos defendido los últimos 18 años, evidentemente tiene mi apoyo”, acotó.

Gracias querido @pabelml, compañero de mil batallas, sueños y causas. https://t.co/VuciY0u97u — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) November 26, 2025

El mensaje fue interpretado como un espaldarazo en un contexto en el que varias figuras del movimiento se han dividido.

Rafael Correa: molestia por acercamiento con Tibán

El domingo 23 de noviembre, Correa lanzó un ultimátum a su militancia luego del acercamiento entre Aguiñaga y Tibán. “Si esto se acepta, soy yo el que estoy de más”, advirtió el exmandatario, visiblemente inconforme con la aproximación.

La tensión escaló aún más cuando Tibán lo calificó como “patrón tóxico”.

Aguiñaga y Tibán, el 20 de noviembre de 2025, sobre el río Guayas. CARLOS KLINGER

Este miércoles, el expresidente volvió a pronunciarse, reaccionando al respaldo de Muñoz y recordando que cualquier candidatura dentro del movimiento deberá pasar por primarias masivas en la app RC5.

A pocas semanas de la convención del movimiento, todo indica que el pulso interno seguirá creciendo.

