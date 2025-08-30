Marcela Aguiñaga advierte en Durán que la violencia no se resuelve solo con armas

En Durán, la prefecta destacó la importancia de atender a los más vulnerables y no solo recurrir a la fuerza policial

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, inauguró el cuarto Comedor Provincial en el cantón Durán, un espacio destinado a atender a adultos mayores de escasos recursos. Durante el evento, la autoridad se refirió a la crisis social y de inseguridad que atraviesa la zona.

La prefecta cuestionó las respuestas enfocadas únicamente en el aumento de policías y armas. “Creen que solo van a resolver los problemas con más policías, con más balas y con más armas y así no lo vamos a hacer. Lo lograremos cuando cada niño tenga una escuela digna y cada familia tres platos de comida en su mesa”, señaló en un video difundido en sus redes sociales.

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Banco de Alimentos Diakonía y permitirá alimentar a 50 adultos mayores en la cooperativa Una Sola Fuerza, en la sede de la Fundación Vida Digna.

Hasta la fecha, la Prefectura ha implementado cuatro espacios de alimentación gratuita en sectores vulnerables:

Guasmo Sur (activo desde el 5 de junio de 2024)

Suburbio (26 de junio de 2024)

Paraíso de la Flor (8 de agosto de 2024)

Durán (28 de agosto de 2025)

Con estos proyectos, la Prefectura recalcó que busca consolidar una respuesta sostenida contra la inseguridad alimentaria y aportar a la cohesión social en zonas donde la violencia golpea con mayor fuerza.

Asimismo, Aguiñaga remarcó que estos comedores tratan de mitigar un poco los problemas que se registran en la población. “Tenemos mucha esperanza en este lugar, donde no dejamos de intervenir", concluyó.

