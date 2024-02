La maleza se desborda en vía a la costa

Una vez más los habitantes de vía a la costa lanzan una alerta. La gran cantidad de maleza que se observa en los parterres y cerca de las veredas no solo les resulta insegura, sino que dificulta la visibilidad a la hora de desplazarse.

Advierten que el área no ha recibido mantenimiento desde hace, al menos, dos meses.

“El monte en algunos tramos supera ya los dos metros de altura. Ni los conductores ni los ciclistas podemos ver bien. Yo solía recorrer toda la arteria en bicicleta los fines de semana, pero resulta que hace dos semanas, cerca del kilómetro 20, vi a dos muchachos escondidos allí. Nunca sabré qué hacían: si fumaban, intentaban robar o simplemente planeaban alguna broma de mal gusto. En fin, desde entonces ya no recorro el área y no lo haré mientras no me sienta seguro”, reconoció Lorenzo Mendieta, habitante de Bosques de la Costa.

Vía X (antes Twitter), los usuarios han acompañado la queja con imágenes que evidencian esta situación. Sin embargo, no solo la vía principal está afectada. Al ingreso de Chongón se percibe lo mismo y la situación, de hecho, se complica por la zanja de aguas lluvias, donde se acumula el líquido, lo que genera malos olores.

“Cuando llueve, sube tanto el nivel que el agua se desborda. Las vías, las aceras, todo huele mal y nadie atiende el problema. Me molesta porque, ante la nula iluminación, corremos el riesgo hasta de caernos en el sitio. Urge que el Municipio atienda el reclamo. No podemos vivir más así, es lamentable”, sentenció Paula Enríquez, residente de la zona.

