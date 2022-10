Melissa tiene 9 años y aún deletrea las palabras. Se le complica leer muchas de ellas y tampoco las entiende. Esta ha sido una de sus mayores falencias desde que entró a la escuela; sin embargo, se acentuó durante los dos últimos años, donde el retraso en el aprendizaje ahondó este problema que afrontan 6 de cada 10 niños del país.

Así lo revelan los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), entregados la semana pasada, luego de evaluar a 25.000 estudiantes de cuarto y séptimo de básica en las áreas de lectura y matemáticas y en ciencias naturales a los de séptimo.

Estas cifras corroboran con las ya conocidas el año pasado que fueron publicadas por EXPRESO, tras un diagnóstico elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Este indicaba que nueve de cada diez menores de entre 10 y 12 años no cumplen el estándar mínimo de lectoescritura establecido para un niño de 7 años, correspondiente al tercero de educación básica.

Expertos consultados por este Diario aseguran que esta área del aprendizaje es una de las más bajas no solo dentro del país, sino a escala regional.

Por ello, consideran que será necesario invertir en capacitación a los docentes para “que los profesores lean”, así como analizar la malla curricular, para determinar cuántas son las horas dedicadas a la lectura y qué tipo de textos se consideran para los alumnos.

Carlos Solórzano, analista educativo, cree que los clubes de lectura son un mecanismo fabuloso. “Ahora que los alumnos están en clases presenciales, en las aulas se deberían formar grupos de alumnos con esta finalidad, donde ellos compartan puntos de vista y analicen lo que están leyendo. El maestro debe actuar como moderador y guía en este proceso”, menciona.

Cynthia Mateus, psicóloga educativa, cree que la jornada lectora debe cruzar las aulas de los planteles. “En los hogares también es necesario que los padres lean a los niños, para crear el gusto por la lectura. El amor por la lectura se contagia a los niños”, afirma.

Me preocupa que mi hijo (9 años) no sepa leer bien. Sus primos que están en una escuela particular y que tienen la misma edad no tienen problemas con eso.

Marcela Jiménez, madre de familia