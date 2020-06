Maestros exigen el pago de sueldo para pagar el servicio de internet

Ha transcurrido la mitad del mes de junio y a los maestros todavía no le cancelan el de mayo. Esta situación ha originado el reclamo de los docentes que aseguran no contar con el dinero para pagar la planilla del servicio de Internet que utilizan para las clases virtuales que imparten desde sus casas desde el 1 de junio pasado, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia mundial de COVID-19.

Hilario Beltrán, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se reunió este lunes 15 de junio, con un grupo de maestros del Guayas, para exigir el pago de sus haberes. “Estamos impagos y nadie nos da una explicación de cuándo podemos contar con los recursos que necesitamos no solo para el sustento familiar, sino también para pagar la deuda que genera el uso de equipos tecnológicos para impartir las clases no presenciales”, manifestó.

#AprendemosJuntosEnCasa | Para realizar el proceso de traslados del régimen #CostaGalápagos, los padres de familia o representantes legales lo pueden hacer en línea, quienes no cuenten con internet, lo podrán realizar vía telefónica. ➡️ https://t.co/4jhSurbbyj pic.twitter.com/5uHkeexIVg — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) June 15, 2020

Voceros del Ministerio de Educación informó a EXPRESO que el 27 y 28 de mayo pasado enviaron al Ministerio de Economía y Finanzas, la nómina de los profesores del país para la cancelación de sus sueldos. “Es Finanzas el encargado de hacer los respectivos pagos”, recalcaron.

#AprendemosJuntosEnCasa | Si aún no has realizado la inscripción o traslado de tu hijo, en el régimen #CostaGalápagos, conoce los requisitos que necesitas para poder hacerlo.👇➡️ https://t.co/GTKVctFZOF pic.twitter.com/fYbDJEepLT — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) June 14, 2020

A los docentes también les preocupa el posible retorno a las aulas sin las debidas medidas de bioseguridad. Aunque las autoridades educativas han señalado que aún no hay una fecha establecida para este proceso, los profesores aseguran que un distrito educativo de Loja ya les ha notificado a los educadores que a partir de este 16 de junio se comenzará el retorno progresivo a las aulas. “Si a ellos les han comunicado esta novedad, no nos sorprendería que en otras jurisdicciones también se haga lo mismo. Esto sería preocupante, ya que los planteles no están listos para recibir a los niños y maestros porque no están adecuados ni fumigados y están cubiertos de maleza. Tampoco se ha dado a conocer un protocolo de seguridad para esto”, agregó el dirigente.

#AprendemosJuntosEnCasa | Continuamos con la entrega de textos escolares para los estudiantes de las IE Patria Ecuatoriana y Provincia del Azuay tomando las respectivas medidas de bioseguridad. ¡La educación no se detiene! pic.twitter.com/wdglVT8Bvw — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) June 15, 2020

Los maestros también rechazaron la medida adoptada por las autoridades de Educación de exigir a los estudiantes que, al finalizar el año lectivo, devuelvan en buen estado los textos escolares gratuitos. En caso de que los libros presenten daños, deberán pagarlos. “¿De qué gratuidad están hablando?. ¿Cómo se le puede pedir esto a un niño que todos los días manipula los textos y en esas circunstancias puede dañarlos?, preguntó un maestro de primero básico, que prefirió el anonimato.

Otro docente cuestionó el recorte presupuestario en el área educativa que impedirá la inversión en mejoras para ofrecer una educación de calidad.

EL PLANTÓN

Los docentes anunciaron un plantón por la reincorporación de todos los compañeros desvinculados del magisterio, por el pago puntual de sueldos, por ascenso y recategorización, por traslado, cambio o sectorización, en rechazo al recorte del presupuesto a educación y en contra de la reducción salarial. La medida será el jueves 18 de junio, a las 10:00 en la Plaza de San Francisco, ubicada en 9 de Octubre y Pedro Carbo.