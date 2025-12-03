Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

cambio luminarias Guayaquil
En Guayaquil, hay luminarias públicas cuyo mantenimiento pertenece a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y otras al Municipio.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Luminarias en Urdesa: ciudadanos exigen reparación tras meses de oscuridad

CNEL aseguró que pertenecen al Municipio de Guayaquil. Usuarios llevan meses insistiendo en el arreglo

El pedido ciudadano no encuentra respuesta. El puente que está al final de la calle Ilanes, en Urdesa central, sigue oscuro desde hace varios meses, debido a que las luminarias no encienden.

RELACIONADAS

Esto pone en riesgo a peatones y conductores, por el peligro de asaltos y siniestros viales en este viaducto.

Moradores del sector comentaron a EXPRESO que han pedido a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que las repare.

Sin embargo, la entidad indicó que su administración no les pertenece sino al Municipio. EXPRESO pidió información a la Alcaldía pero, hasta el cierre del reportaje, no hubo respuesta.

RELACIONADAS

Oscuridad provoca malestar y temor en Urdesa

ampliación de aceras en calle Pichincha

Cierres parciales en calle Pichincha: Hasta cuándo serán en esta vía de Guayaquil

Leer más

Esta oscuridad es aprovechada por antisociales, que se ocultan en los bajos del puente, para robarle a quienes transitan.

Los conductores, en cambio, reducen la velocidad para evitar el riesgo de impactar con otros vehículos o con la estructura, que está en completa oscuridad.

Residentes de esta zona de Urdesa central indicaron que, con la inauguración de las canchas de pádel municipales, en Costanera e Higueras, a inicios de este mes, esperaban que el viaducto sea iluminado, para garantizar la seguridad vial.

Pero el descuido se mantiene en el punto, donde la atención aún no se enciende.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lactancia materna: por qué es esencial según investigadoras y evidencia científica

  2. Luminarias en Urdesa: ciudadanos exigen reparación tras meses de oscuridad

  3. Galo Martínez Merchán, fundador de EXPRESO, tendrá calle con su nombre en Guayaquil

  4. Quito rinde homenaje póstumo a cuatro figuras que dejaron huella en su historia

  5. Golpe al narco: 197 paquetes de cocaína incautados en puerto de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  3. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  4. ¿Dónde está HealthBird? EXPRESO visitó tres direcciones en EE. UU.: ¿qué halló?

  5. HealthBird: denuncias crecen mientras el bloqueo de ADN frena toda fiscalización

Te recomendamos