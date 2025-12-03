Luminarias en Urdesa: ciudadanos exigen reparación tras meses de oscuridad

CNEL aseguró que pertenecen al Municipio de Guayaquil. Usuarios llevan meses insistiendo en el arreglo

En Guayaquil, hay luminarias públicas cuyo mantenimiento pertenece a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y otras al Municipio.

El pedido ciudadano no encuentra respuesta. El puente que está al final de la calle Ilanes, en Urdesa central, sigue oscuro desde hace varios meses, debido a que las luminarias no encienden.

Esto pone en riesgo a peatones y conductores, por el peligro de asaltos y siniestros viales en este viaducto.

Moradores del sector comentaron a EXPRESO que han pedido a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que las repare.

Sin embargo, la entidad indicó que su administración no les pertenece sino al Municipio. EXPRESO pidió información a la Alcaldía pero, hasta el cierre del reportaje, no hubo respuesta.

Oscuridad provoca malestar y temor en Urdesa

Esta oscuridad es aprovechada por antisociales, que se ocultan en los bajos del puente, para robarle a quienes transitan.

Los conductores, en cambio, reducen la velocidad para evitar el riesgo de impactar con otros vehículos o con la estructura, que está en completa oscuridad.

Residentes de esta zona de Urdesa central indicaron que, con la inauguración de las canchas de pádel municipales, en Costanera e Higueras, a inicios de este mes, esperaban que el viaducto sea iluminado, para garantizar la seguridad vial.

Pero el descuido se mantiene en el punto, donde la atención aún no se enciende.

