Luisa Espinoza, creadora de contenido para adultos, fue detenida la madrugada de este martes 28 de febrero de 2023. Según la Policías, su captura está relacionada con la investigación del delito de pornografía infantil. Ella y dos personas más fueron detenidas en varios allanamientos ejecutados en Guayaquil y en una urbanización del cantón Daule.

En estos procesos policiales se incautó evidencias, como equipos de filmación y computadoras, que supuestamente se utilizaron para producir el contenido pornográfico con menores de edad. Dos de las intervenciones fueron en "dos lugares donde se producían" las filmaciones y en los que se habrían encontrado más de 8.000 archivos digitales.

Espinoza, meses atrás, justo en diciembre, fue cuestionada por subir un video en el que instaba a un menor de colegio a tocarle los senos a cambio de golosinas. Tras viralizarse el video, la Fiscalía dispuso iniciar la investigación por el presunto delito de pornografía infantil. No fue hasta este 28 de febrero que se realizaron los allanamientos.

Según el artículo 103 del Código Integral Penal (COIP), la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”. Por este delito, la persona puede ser sanciona con cárcel de 13 a 16 años.

¿QUIÉN ES LUISA ESPINOZA?

No tiene ni 30 años. Fue bailarina de Tecnocumbia e integrante del grupo Alta Tensión. Luego tuvo su tiempo de modelo y de instagramer. Tiene un restaurante. Desde el 2021 se dedica a realizar contenido para adultos en la plataforma ‘OnlyFans’.

Actualmente cuenta con más de 480 mil seguidores en su cuenta de Instagram que, por el momento, es privada. En su canal de Youtube tiene al rededor de 265 mil suscriptores donde comparte videos de retos y también muestra momentos con su familia. Su popularidad en redes inició por sus variadas publicaciones sobre su estilo de vida y moda.

Sin embargo, fue un video ‘triple X’ con el youtuber Felipe ‘Loco’ Crespo, que alborotó el mundo farandulero. Ellos son primos y antes habían anunciado una relación sentimental. La grabación entre los exnovios se hizo viral y generó un buen número de memes, por el uso de una bebida gaseosa como parte del juego sexual.

Sobre este video, Luisa le mencionó a EXTRA que le sirvió para generar dinero. "De una tuve mil suscriptores más y en ese tiempo cobraba 30 dólares y subí el valor a 50. OnlyFans se queda con el 20 por ciento, si lo multiplicas puedes hacerte una idea de la cifra".

LO QUE DIJO LUISA SOBRE EL VIDEO POR EL QUE FISCALÍA INICIÓ LA INVESTIGACIÓN:

Según su versión, dada en diciembre, la idea de grabar junto a los menores de edad fue de una amiga suya que la acompañaba aquella noche. "Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16-17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron", reveló. Además, aseguró que no se estaba justificando, pero que lo hizo para promover sus cuentas en los que publica contenido triple equis. "No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose, que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está. Ya fue", expresó.

LO QUE DICEN LAS LEYES

Para Lenin Hurtado, doctor en jurisprudencia, el acto cometido por Espinoza incurre en pornografía infantil "así los menores de edad hayan aceptado, su consentimiento es irrelevante para estos casos", explicó a EXTRA.

El especialista en leyes agregó que "quien filme o difunda imágenes, o que posea imágenes de esa naturaleza, comete el delito de pornografía infantil y debe ser procesada".

SOBRE LOS ALLANAMIENTOS

Jorge Borja, subdirector nacional de investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez, Adolescencia y Trata de Personas, indicó que la Fiscalía comenzó sus investigaciones a raíz del video explícito que circulaba en redes.

También indicó que se encuentran decomisados 2 computadoras, una laptop, 10 celulares y por lo menos 10.000 archivos de pornografía infantil en donde estarían involucrados niñas, niños y adolescentes. A Luisa Espinoza, según Borja, se le revisó su celular y se le encontró contenido de pornografía infantil.

"La "influencer" aparece en algunos de esos vídeos. El material se encuentra en custodia para que las autoridades puedan revisarlo... Las personas aprehendidas recibirán su respectiva pena privativa de libertad", concluyó Borja.