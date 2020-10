El Luis Vernaza celebra el Bicentenario con descubrimientos, ciencia y charlas

El hospital Luis Vernaza, que tiene una historia de 455 años, se une a las celebraciones de los 200 años de la Indipendencia de Guayaquil.

Las actividades empezaron hoy con una conferencia sobre cuál podría ser la causa de muerte de Simón Bolívar. Es posible que el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú falleciera por paquimeningitis hemorrágica interna, según un estudio hecho por David Martínez Neira, doctor del servicio de Neurocirugía, del hospital Luis Vernaza. El especialista llega a esta conclusión tras analizar, por años, los síntomas que se detallan en su historia clínica de esa época.

"En 2011, el Vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, presentó en un acto público los resultados de los análisis realizados a los restos del prócer, indicó que no se pudo establecer que la muerte haya sido por causas no naturales o por envenenamiento intencionalmente provocado. A partir de la revisión del epistolario de Bolívar, del diario de su última enfermedad, y la descripción de los hallazgos de autopsia se plantea el diagnóstico de hematoma subdural crónico c omo la probable causa de muerte de El Libertador ”, reza la publicación de Martínez que fue entregada a la comunidad científica.

Hoy, para dar inicio a la celebración del Bicentenario los pacientes se fotografiaron con marcos alusivos a la fecha. Cortesía

Para este martes 6 de octubre el departamento de Trabajo Social dará una charla de orientación a los familiares de los pacientes hospitalizados.

Una actividad que tiene una importancia especial es la misa que se realizará por el bicentenario y como homenaje a los cientos del personal médico y pacientes que fallecieron en Guayaquil, por la pandemia de la COVID-19. La eucaristía será en la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, al interior del hospital, a las 11:00. Van a participar autoridades del Municipio de Guayaquil y del hospital.

Uno de los doctores del hospital, que falleció por coronavirus, fue Jorge Hurel Prieto, director Técnico de la entidad, durante 15 años. Sus pacientes y colegas lo recuerdan como “un apóstol del amor y del servicio al prójimo”, por su carácter calmado y dulce.