En 2019 inició un proyecto de transformación de Durán, y tras la experiencia como gobernador del Guayas, el empresario Luis Chonillo buscará cambiar a la ciudad ferroviaria para ponerla al nivel de sus pares del Gran Guayaquil. Pero, antes de poner en marcha su plan de trabajo espera conocer cómo le dejan la Alcaldía, casa adentro.

- Con más del 36 % de los votos, Durán le dio la oportunidad de llevar las riendas del cantón, donde existe todo tipo de problemas, comenzando por el más eterno: la falta de agua potable por tubería a una parte de la población... ¿Qué planes o proyectos tiene para atender esa situación?

- ... Más de 51.000 ciudadanos que confiaron en un proyecto que va a gobernar para el cien por ciento de la ciudad, trabajar en beneficio de todos. Nosotros vamos a entrar en funciones el 14 de mayo, para eso primero es llevar un proceso de transición, conocer cómo está la casa en la parte financiera, la parte administrativa, la parte operativa para poder empezar desde el primer día, en lo que nosotros decíamos: poder empezar a dar resultados a corto, mediano y largo plazo.

- ¿Ha tenido ya alguna respuesta a ese pedido?

- Ingresamos un pedido formal el miércoles. Hicimos en su momento un comunicado por medio de redes sociales y fue respondido por el alcalde actual; no obstante, no hemos recibido información como tal, entonces hicimos un oficio al Municipio de ocho puntos que requeríamos de información... para nosotros poder analizar la situación de la administración.

- ¿Y dentro de esos ocho puntos está el tema del agua?

- El primero es el Plan Maestro del agua potable, los otros son los estados financieros tanto del Municipio como de las empresas públicas, entre esas Emapad... lo primero es conocer el estado real de esa problemática... Esto se tiene que tratar como lo que es, la crisis del agua potable que es lo que nos determina que esto es algo urgente. Nosotros tenemos nueve ejes importantes, no obstante lo del agua potable es urgente y los primeros mecanismos para establecer cuáles son las líneas de acción, para eso necesitamos de un proceso de transición transparente... más allá de que existe un plan maestro, ¿qué es lo que está en la ejecución?... Que se nos diga cuáles son los procesos o cuáles son los proyectos que están en curso. Ahora, sobre el tema financiero también lo hemos pedido. Cuáles son las deudas, cuáles son los compromisos oficiales y extraoficiales que tiene el Municipio, las renegociaciones de algunas deudas. Lo que usted menciona sobre los 25 millones de dólares, que tengo entendido es sobre un fondo no reembolsable, entonces obviamente nosotros necesitamos primero toda la información, analizarla antes de emitir un criterio como tal...

El empresario asegura que estará permanentemente en el territorio escuchando al ciudadano. Alex Lima

- El país ha soportado intensas lluvias en los últimos días y los estragos se sufren en muchas jurisdicciones como en Durán. La ciudadanía reclama también que se arreglen sus calles, se construya alcantarillado. ¿Cómo solucionar a corto o mediano plazo esta situación?

- La falta de planificación es justamente lo que nos traen estas consecuencias. Y a qué me refiero con la falta de planificación, a la limpieza de los canales, eso es importantísimo... no ahora a vísperas de la campaña, esto tiene que tener un plan de ejecución durante todo el año... se puede empezar a mitigar con una buena planificación, pero para esto es importante un proceso de transición en donde nosotros conozcamos cómo está. Para poder, este año desde mayo hasta diciembre, tomar las primeras acciones ahora y que también estén los recursos. Aquí hago un llamado a que no se hagan concursos o procesos de contratación a última hora.

Trayectoria Su familia no tiene trayectoria política, pero él decidió romper esos esquemas. Cinco años después del primer intento como candidato a la Alcaldía de Durán, el empresario Luis Esteban Chonillo Breilh, de 38 años, gana las elecciones de un cantón, cuyos habitantes pedían a gritos un cambio de timón y obras básicas que tanto hacen falta.

- Y si de obras se trata, ¿qué hará para que Durán sea al fin un sitio turístico. ¿Qué hará con el tren, con el tráfico y cómo transformará el malecón de la Abel Gilbert, donde está la estación de la Aerovía... que contribuya también al turismo del sector y con ello a la seguridad?

- Ya en materia de turismo lo primero que necesitamos es tener seguridad. ¿Qué podemos hacer ahí?, es trabajar articulado con la Policía Nacional. Tenemos una ciudad que no solamente es industrial, residencial y comercial, sino un sector turístico. No solo el tren, está la fritada, las lanchas. Teníamos la única Feria Internacional de Durán en donde se invitaba a los ciudadanos para hacer la reactivación económica, emprendedores, comerciantes informales que visitaban, la familia...

- Pero, además hay quejas por la falta de sombra, áreas verdes y aceras transitables. Hay apenas un paso peatonal y los parques son escasos. ¿Qué hará en esos aspectos?

- Desde la recuperación del espacio público, parte de eso es justamente tener parques en buenas condiciones, en buen estado, parques iluminados que eso se puede articular por ejemplo con empresas como CNEL, con carteras que tiene el Estado a nivel nacional, con convenios...

- ¿Tiene planeado trabajar en conjunto con alcaldes de Samborondón, Guayaquil en temas como vialidad, la reactivación del río, la seguridad?

- Tengo una muy buena relación con el alcalde electo de la ciudad de Guayaquil, con el alcalde reelecto de Samborondón, de Daule, conozco también al alcalde electo de Milagro, a la señora prefecta electa, tuve ya una reunión con el señor gobernador, donde nos pusimos en una mesa de trabajo a disposición para poder articular y trabajar en equipo... para velar siempre por los intereses de Durán.

- Hablará con ellos también, por ejemplo, del dragado del río Guayas?

- Hay que trabajar con los alcaldes de forma bilateral ... a trabajar en equipo... desprendernos de egos. La campaña ya terminó, las camisetas políticas quedan a un lado, en estos momentos somos electos como autoridad...

-¿Y qué proyectos de seguridad tiene programados?

-Yo ya me reuní con el comandante de la Zona 8, con el comandante de distrito de Durán y con el gobernador de la provincia del Guayas. A los tres les sugerí que deberíamos de tener una mesa de trabajo... con las tres ciudades que son parte de la Zona 8... Ahora nosotros cómo podemos apoyar, dentro de nuestras competencias primero con la recuperación del espacio público; segundo articulando con la Policía Nacional, con distintos programas, apoyando, por ejemplo, a la policía comunitaria. Más allá de las cámaras, que son una herramienta, con un centro de monitoreo moderno. Hay otros modelos que se utilizan estos totems de emergencia... una vigilancia preventiva por parte de la Policía Metropolitana alrededor de las unidades educativas, alrededor de algunos circuitos que se pueden establecer justamente con la Policía Metropolitana para que haya un patrullaje preventivo, en comunicación permanente con la Policía Nacional para que ya los patrullajes disuasivos puedan llegar.

- ¿Tocará todas las puertas que sean necesarias?

- Todas, sean locales, provinciales, nacionales e internacionales para tener y dar inicio a este proceso transformador que tiene Durán. Por primera vez, en 30 años, le ha dado la oportunidad a un proyecto nuevo, a una autoridad que venga realmente a tomar decisiones. El desafío es difícil, pero no imposible... vamos a estar permanentemente en un proceso transparente, en territorio, escuchando al ciudadano. Vamos a hacer las sesiones de Concejo que sean sobre todo de interés público.