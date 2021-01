Luis Chonillo: "No soy de ver los toros de lejos"

Es el único político de una familia vinculada a la industria gráfica consolidada dentro y fuera del país. Fue candidato a alcalde de Durán en las últimas elecciones seccionales y tras la salida de Pedro Pablo Duart, Luis Chonillo Breilh (36) asumió el cargo de gobernador del Guayas. Para descubrir más de este noble caballero de ‘corazón azul’, lo invitamos a que acceda a El Cuestionario.

¿Cómo me dirijo a usted: Luis, gobernador, señor gobernador?

Luis está bien (sonríe).

¿En su casa cómo le dicen? ¿Luchito?

‘Luise’, por Luis Esteban. Básicamente lo que le digo a mi equipo es que los cargos son momentáneos, luego uno sigue siendo ciudadano y así tomo decisiones. Yo soy el mismo dentro o fuera de un cargo.

Antes de ser gobernador usted se postuló para la Alcaldía de Durán. ¿Es cierto que le decían el aniñado de Durán? Vivió en Brisas de Santay, ¿verdad?

(Risas) No. Nada de aniñado de Durán. Había un estigma por ahí de algunos candidatos, pero es parte de la lid electoral. Fuimos 21 postulantes, creo que hicimos una gran campaña y gracias a eso pudo ser visible Luis Esteban Chonillo. Hace cinco meses se presentó esta oportunidad de ejercer un cargo que hemos asumido como un gran reto.

¿Volvería a candidatizarse a la Alcaldía de algún cantón del Guayas?

En su momento corrí por la Alcaldía de Durán, pero hoy por hoy me he quitado la bandera del político y nuestras decisiones y acciones no están encaminadas hacia un futuro a largo, mediano o corto plazo. Trabajamos por los guayasenses en tiempo presente.

¿Se ve en Carondelet?

Continuar en la vida política me encantaría, hacer una trayectoria es una gran experiencia, ahora como gobernador, pero hay que formarse

¿Y quién gobierna al gobernador? ¿Será su esposa?

(Risas) Sí, Silvia Cristina, de familia chonera. Ella es una gran mujer, me acompañó a todos los recorridos, en la campaña tuvo una presencia muy activa. Ahora trabaja en la empresa familiar, pero con su gran corazón sigue ayudando a fundaciones en distintos cantones del Guayas.

¿Es cierto que recién casados suspendieron su luna de miel?

Si, porque justamente entramos en campaña. Ella me apoyó al momento de asumir esa responsabilidad.

La retomaron y ahora hay un bebé.

(Risas) Sí, de once meses. El próximo 31 cumplirá un año y se llama Luis Esteban como el padre.

Me llama la atención que usted desde adolescente usa guayabera...

Toda la vida. Cuando estudié en la Universidad de Monterrey (México), a la gente le extrañaba ver así a un joven en el campus.

No es que vio a León Febres-Cordero o a Jaime Nebot y los emuló...

Para nada, es algo que heredé de mi abuelo Luis. Él siempre utilizó esa prenda, de lunes a domingo, con su pantalón gris.

Su gusto por la guayabera la heredó de su abuelo paterno. Cristian Vinueza

Además de ingeniero comercial, ¿en qué otras cosas es ingenioso?

Me gusta ser creativo en todo. En el área de comunicación siempre estoy pendiente de los detalles, desde la fotografía hasta lo que se publica. En la gestión social hago un seguimiento hacia dónde va la ayuda técnica sin sesgo político. Soy muy meticuloso y perfeccionista.

¿Qué arma utiliza?

La sinceridad, la transparencia. A veces decir la verdad incomoda a algunas personas, pero a lo largo de la vida aprendí que es lo mejor.

Sé que es fanático de las peleas de la UFC. ¿A quién invitaría a un ring de boxeo?

Me peleo mucho con mis hermanos, a ellos los invitaría (risas).

Lo veo tranquilo, ¿pero ante qué situaciones pierde la cabeza?

Soy un hombre tranquilo, pero reacciono ante la injusticia y dependiendo del caso.

¿Es verdad que lloró el día de su matrimonio?

Sí, al abrazar a mi padre. Y recuerdo que él también estaba con los ojos llorosos. Él, que siempre ha sido un hombre estricto, enérgico y fuerte de carácter. Fue la primera vez en toda mi vida que lo vi así.

PING PONG

¿Qué lo hace sudar?

Ver a mi familia o a mis amigos en una situación de riesgo.

¿Una sopa de pollo?

Es uno de mis platos favoritos, junto a la guatita, el hornado y la fritada. Me encanta.

Para tomarse una cervecita, ¿Jimmy Jairala o Lenín Moreno?

Con ambos. Los conozco y son excelentes personas. El presidente tiene un gran sentido del humor.

¿Pedro Pablo Duart o Juanita Vallejo?

Cada uno tiene su estilo y puso su impronta, tomaron sus decisiones. Yo tengo mi propio estilo.

¿Alguna fobia?

A los murciélagos.

¿Un superhéroe?

Mi padre.

¿Cuándo baja la guardia?

Nunca.

¿Una frase de bandera?

No soy de frases, soy de acciones en el día a día.