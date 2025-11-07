¿Por qué los Bomberos de Guayaquil entrenarán 46 horas seguidas este fin de semana?

Bomberos realizarán un simulacro USAR de 46 horas como parte de su preparación para la acreditación internacional 2027

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) informó que realizará un ejercicio preparatorio de 46 horas continuas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre de 2025.

La institución explicó que esta práctica forma parte del proceso de calificación externa, paso fundamental hacia la acreditación internacional del equipo USAR en 2027.

RELACIONADAS Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

Durante el simulacro, se movilizarán unidades operativas y logísticas desde la Academia de Bomberos “Gabriel Gómez Sánchez” hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esta acción simula la salida del equipo de rescate hacia un país afectado por una emergencia, denominado “Espol”.

Una vez en su “destino”, los efectivos continuarán con la fase de campamentación e inicio de operaciones, replicando las condiciones de una misión internacional real.

Bomberos piden a Guayaquil no alarmarse

El Cuerpo de Bomberos pidió a la ciudadanía no alarmarse por el movimiento de vehículos o personal durante los días del ejercicio, aclarando que se trata de un entrenamiento planificado.

“El BCBG agradece el respaldo de las autoridades y la comprensión de la comunidad durante esta importante jornada”, señaló el comunicado emitido este viernes.

Simulacro. En 2024 se realizó el entrenamiento en Guayaquil. Cortesía

Incendio en el Guasmo

El 6 de noviembre, la cuenta de Bomberos informó que despachó seis unidades de combate, un vehículo escalera, un tanquero, dos camiones cisterna, entre otros, por la alerta de un incendio en una embarcación situada en el varadero Polaris, en el Guasmo Norte.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí