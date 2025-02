Lluvias en Guayaquil: Actualización en tiempo real y sus efectos en la ciudad

Lo anunciado por el Inamhi el pasado 4 de febrero se cumplió. La tarde de este 5 de febrero ha empezado a llover en Guayaquil y barrios como Urdesa, Miraflores y Bellavista han visto afectadas sus rutinas diarias. En ellos, la garúa ha empezado ha intensificarse; obligando a los peatones a sacar los paraguas que, “por precaución”, en cada invierno llevan consigo.

Cortes de luz sorpresivos desatan una lluvia de quejas en Guayaquil Leer más

Reacciones locales ante el cambio de clima



Residentes como Ana Romero, de Ceibos, describe la situación como si "el cielo se está cayendo", reflejando la severidad de la lluvia que surge tras una semana de calor extremo.

(Le puede interesar leer: Calles anegadas en Guayaquil por fuerte lluvia este viernes 17 de enero)

Por otro lado, la ciudadana Lourdes Solanda Garay, vía X, donde la ciudadanía monitorea cuál es el estado de la ciudad en estos momentos, aseguró que no solo está lloviendo, sino que hay varios cierres de campaña, por lo que las calles están congestionadas. "La luz se va generando fallas en los semáforos. Tomar las debidas precauciones", señaló; al pedir a los conductores que no toquen de más la bocina. "Seamos buenos ciudadanos", sentenció.

Los paraguas han empezado a aparecer la tarde de este 5 de febrero, tras la lluvia registrada. Álex Lima

Si bien para Tania Ramírez, quien habita en la cuarta etapa de la Alborada, esta lluvia es "refrescante", no deja de preocuparle que el vecindario, si la lluvia gana fuerza, termine inunda las avenidas principales y peatonales. “La Alborada y Sauces siempre son las más afectadas y, más allá de lo que hemos hecho, que es subir los muros en los locales y viviendas, no he visto nada por parte de las autoridades”, indicó.

Mediante 📹de #VideovigilanciaECU911 se observa lluvia y calzada mojada en el sector norte de Guayaquil.



➡️ Conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad.



Ante cualquier alerta llame a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1.#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/a2qEX4ZRSY — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) February 5, 2025

Medidas y respuestas institucionales



Alerta por dengue en Ecuador: 28 niños muertos en 2024 y más casos en 2025 Leer más

Frente a ello, Interagua ha informado sobre esfuerzos para mitigar el impacto de las lluvias en zonas bajas y propensas a inundaciones, como Sauces 6. Identifican la baja elevación y las mareas altas como factores críticos que afectan el drenaje. La acumulación de desechos en sumideros también exacerba los riesgos, lo que ha llevado a la implementación de un programa de limpieza y mantenimiento, además de la instalación de válvulas de control de mareas para gestionar mejor el flujo de agua durante el invierno.

(Le puede interesar leer: Escasa señalética en obras viales de Salinas provoca incidentes)

Las precipitaciones en Guayaquil presentan tanto alivio del calor extremo como desafíos significativos para sus habitantes y las infraestructuras. A medida que la ciudad se enfrenta a estos retos, la colaboración entre ciudadanos e instituciones será crucial para minimizar los efectos adverso, hay advertido en repetidas ocasiones las autoridades.

Tras la lluvia se observa neblina en algunos puntos del Puerto Principal. Álex Lima

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!