Cortes de luz sorpresivos desatan una lluvia de quejas en Guayaquil

Los guayaquileños desconocen la razón por la que se han registrado cortes sorpresivos de luz la tarde de este 4 de febrero en Guayaquil.

Según un comunicado publicado en las cuentas oficiales de CNEL, cerca de las 15:00 se reportó una interrupción del servicio eléctrico en las calles Boyacá, Manuel Galecio, Luque, Junín, Escobedo y Malecón, en el centro del Puerto Principal. En el mismo comunicado, se detalló que técnicos de la entidad se encontraban en la zona identificando el daño para poder restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

"Llevamos ya casi 3 horas sin energía y el centro está caótico. En minutos la gente empieza a salir de sus trabajos para dirigirse a casa. No veo explicación de qué ocurrió, si es un daño fortuito o el inicio de un apagón mayor, pero lo cierto es que estamos aquí atareados y sin agentes de tránsito en el lugar", señaló el conductor Roberto Malo, quien se encontraba cerca del Hospital Luis Vernaza.

Barrios del norte afectados

No obstante, no solo estos sectores se han visto afectados. Según denuncias ciudadanas, en barrios del norte como Alborada, Sauces, Urdesa, Miraflores, Bellavista, la Ferroviaria, el barrio Orellana y en Álamos Norte, la energía también se fue horas más tarde, pasadas las 17:00.

"Estaba trabajando en la computadora cuando, de repente, se fue la luz. No alcancé a guardar nada. Siento rabia. No me digan que los apagones volvieron, porque, de ser así, de una vez me mudo a Quito y termino mi año de carrera a distancia. No soporto el calor infernal de Guayaquil", se quejó Lucy Cabello, residente de Urdesa.

"Bellavista, ¡sin luz otra vez!", se quejó la ciudadana Adriana Romero, quien hizo pública su queja en la red social X. "Días atrás ya tuvimos un corte de energía esporádico, empiezo a preocuparme", alegó la también residente del lugar, Mónica Cantos.

¿Quién responde por los daños?

A ciudadanos como Melanie Rendón, habitante de la Alborada, le preocupa que con la llegada del invierno la situación se complique todavía más. "En realidad ya no sé qué más podemos vivir. Pero estoy en alerta por mis electrodomésticos. Con los cortes de energía del año pasado, mi lavadora se danó. Se quemó. Me tocó comprar una nueva. Ya no estoy para chistes de ese tipo. CNEL, como era de esperarse, pese a los reclamos no hizo nada. Ni un centavo me dio", señaló la guayaquileña.

Sobre las interrupciones del servicio registradas en estos otros sectores, ajenos al centro, CNEL no se ha pronunciado hasta la publicación de esta nota.

