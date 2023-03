A través de videos enviados a esta Redacción, se confirma que los primeros estragos ya han empezado a darse. Hay carros dañados, motocicletas que no arrancan, tapas de alcantarillas que se levantan sobre los chorros, y por supuesto tráfico colapsado.

En la Francisco de Orellana, por ejemplo, hay quienes permanecen ya atascados media hora y lo que se avecina, como alerta Reinaldo Méndez, es peor. "Pensé llegar a casa a tiempo, pero me quedé atascado pasando la Kennedy. Llevo así ya media hora. Me preocupa porque debo llegar a Guayacanes, donde vivo. Siempre es lo mismo", se quejó.

En Florida Norte, norte de Guayaquil #diluvio pic.twitter.com/OuZ1qJ2tvp — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) March 8, 2023

Sauces, sin embargo, según reportan los usuarios es una de las zonas mas conflictivas. Todas las etapas presentan congestionamiento y también inundaciones. En la etapa cinco, la vivienda de Andrea Carvajal se ha visto ya afectada y la familia ha tenido que subir sobre las mesas los electrodomésticos o artículos que podrían dañarse.

"Afuera todo es una completa piscina, no se ve nada. Me enoja que cada vez que cae un aguacero, Sauces tenga que sufrir tales consecuencias. No se asombren si los árboles se empiezan a caer como dominó, algo también común", indicó Alejandro Soria, de la octava etapa; donde los negocios también lucen ya con agua.

En la avenida Raúl Gómez Lince (Av. las Aguas) también se registra una emergencia ya que está completamente inundada. Lo mismo ocurre en el sector de la lotización Inmaconsa, detrás del paseo shopping de la vía a Daule, donde internautas han enviado videos de las vías anegadas.

#ATENCIÓN | Una fuerte lluvia cae sobre Guayaquil. La intensidad ha generado ya algunos problemas en varios sectores de la ciudad.



¿Cuál es el reporte en tu zona? 🌧️ pic.twitter.com/fl9eYbMQ8B — Diario Expreso (@Expresoec) March 8, 2023

De acuerdo con autoridades peruanas, el ciclón de características tropicales no organizado Yaku, que se desarrolla frente a las costas de ese país "influye en las lluvias extremas de la costa norte" y estaría influyendo en las precipitaciones en la Costa ecuatoriana.