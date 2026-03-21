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  Guayaquil

avenida Benjamín Rosales
En la avenida Benjamín Rosales, junto a la terminal terrestre de Guayaquil, se acumuló el agua debido a las lluvias de este 21 de marzo de 2026.CORTESÍA DE ATM

Lluvias en Guayaquil: En estas vías se acumuló el agua y hubo congestión vehicular

En la vía Perimetral hubo un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, informó la ATM de Guayaquil

En la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil, se acumuló agua este sábado 21 de marzo de 2026, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

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La entidad señaló que sus agentes estaban en el punto y recomendó a los conductores "conducir con precaución y mantener distancia de seguridad" para evitar siniestros viales.

El agua cubría el carril de la Metrovía, mientras los conductores de vehículos motorizados se veían obligados a reducir la velocidad.

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Vía Perimetral: Acumulación de agua y choque múltiple

Otra de las vías donde se registró acumulación de agua fue la vía Perimetral, a la altura de la terminal terrestre Costa, indicó la ATM.

La entidad mencionó que se solicitó ayuda a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y a la concesionaria Interagua para evacuar el líquido.

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En la vía Perimetral, a la altura del sector Guamote, cerca de la entrada a Pascuales y en sentido a la avenida Narcisa de Jesús, se registró un choque múltiple este sábado.

Un camión, una camioneta y dos autos aparecían en la imagen de cámara de videovigilancia que publicó la ATM. Ocurrió aproximadamente a las 08:30. Hasta media hora después había congestión.

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A las 11:00 se registraba congestión vehicular en vía a la costa, algo que se ha vuelto común en este punto del noroeste de Guayaquil.

"Los vehículos avanzan con mayor lentitud por la calzada mojada; se recomienda conducir con precaución y mantener la distancia de seguridad", insistió la ATM.

Entre las 09:30 y 10:00, la institución registró lluvia en al menos cuatro vías del norte: Narcisa de Jesús, vía a Daule, vía Perimetral y avenida del Bombero.

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