Lluvias en Guayaquil: En estas vías se acumuló el agua y hubo congestión vehicular
En la vía Perimetral hubo un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, informó la ATM de Guayaquil
En la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil, se acumuló agua este sábado 21 de marzo de 2026, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).
La entidad señaló que sus agentes estaban en el punto y recomendó a los conductores "conducir con precaución y mantener distancia de seguridad" para evitar siniestros viales.
El agua cubría el carril de la Metrovía, mientras los conductores de vehículos motorizados se veían obligados a reducir la velocidad.
📢Se reporta acumulación de agua en la Av. Benjamín Rosales, en dirección hacia la Av. Pedro Menéndez Gilbert.— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 21, 2026
Agentes se encuentran en el lugar regulando el tránsito.
Se recomienda conducir con precaución y mantener distancia de seguridad.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/ICjfbdhcaK
Vía Perimetral: Acumulación de agua y choque múltiple
Otra de las vías donde se registró acumulación de agua fue la vía Perimetral, a la altura de la terminal terrestre Costa, indicó la ATM.
La entidad mencionó que se solicitó ayuda a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y a la concesionaria Interagua para evacuar el líquido.
Se capta a través de las cámaras de video vigilancia, acumulación de agua en:— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 21, 2026
1️⃣Vía Perimetral, cerca de la parada de buses.
Se coordinó con @emapagye e @interagua para que se acerquen al punto. pic.twitter.com/0RlLMaFJx4
En la vía Perimetral, a la altura del sector Guamote, cerca de la entrada a Pascuales y en sentido a la avenida Narcisa de Jesús, se registró un choque múltiple este sábado.
Un camión, una camioneta y dos autos aparecían en la imagen de cámara de videovigilancia que publicó la ATM. Ocurrió aproximadamente a las 08:30. Hasta media hora después había congestión.
📢Se registra #CongestiónVehicular en la Vía Perimetral, sentido hacia la Av. Narcisa de Jesús, debido a un #Siniestro de tránsito.— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 21, 2026
Agentes de la ATM se encuentran en el lugar gestionando la circulación para garantizar la movilidad vehicular.#CiudadDeTodos https://t.co/hJlsUwWNol pic.twitter.com/6UDhqk1PeQ
Lluvia en el norte de Guayaquil congestionó vía a la costa
Areli Carreón sobre movilidad en Guayaquil: "Van a dejar a la ciudad en el atraso"Leer más
A las 11:00 se registraba congestión vehicular en vía a la costa, algo que se ha vuelto común en este punto del noroeste de Guayaquil.
"Los vehículos avanzan con mayor lentitud por la calzada mojada; se recomienda conducir con precaución y mantener la distancia de seguridad", insistió la ATM.
Entre las 09:30 y 10:00, la institución registró lluvia en al menos cuatro vías del norte: Narcisa de Jesús, vía a Daule, vía Perimetral y avenida del Bombero.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!