Lluvias en Guayaquil: En estas vías se acumuló el agua y hubo congestión vehicular

En la vía Perimetral hubo un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos, incluido un camión, informó la ATM de Guayaquil

En la avenida Benjamín Rosales, junto a la terminal terrestre de Guayaquil, se acumuló el agua debido a las lluvias de este 21 de marzo de 2026.

En la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil, se acumuló agua este sábado 21 de marzo de 2026, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La entidad señaló que sus agentes estaban en el punto y recomendó a los conductores "conducir con precaución y mantener distancia de seguridad" para evitar siniestros viales.

El agua cubría el carril de la Metrovía, mientras los conductores de vehículos motorizados se veían obligados a reducir la velocidad.

📢Se reporta acumulación de agua en la Av. Benjamín Rosales, en dirección hacia la Av. Pedro Menéndez Gilbert.



Agentes se encuentran en el lugar regulando el tránsito.



Se recomienda conducir con precaución y mantener distancia de seguridad.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/ICjfbdhcaK — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 21, 2026

Vía Perimetral: Acumulación de agua y choque múltiple

Otra de las vías donde se registró acumulación de agua fue la vía Perimetral, a la altura de la terminal terrestre Costa, indicó la ATM.

La entidad mencionó que se solicitó ayuda a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) y a la concesionaria Interagua para evacuar el líquido.

Se capta a través de las cámaras de video vigilancia, acumulación de agua en:

1️⃣Vía Perimetral, cerca de la parada de buses.



Se coordinó con @emapagye e @interagua para que se acerquen al punto. pic.twitter.com/0RlLMaFJx4 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 21, 2026

En la vía Perimetral, a la altura del sector Guamote, cerca de la entrada a Pascuales y en sentido a la avenida Narcisa de Jesús, se registró un choque múltiple este sábado.

Un camión, una camioneta y dos autos aparecían en la imagen de cámara de videovigilancia que publicó la ATM. Ocurrió aproximadamente a las 08:30. Hasta media hora después había congestión.

📢Se registra #CongestiónVehicular en la Vía Perimetral, sentido hacia la Av. Narcisa de Jesús, debido a un #Siniestro de tránsito.



Agentes de la ATM se encuentran en el lugar gestionando la circulación para garantizar la movilidad vehicular.#CiudadDeTodos https://t.co/hJlsUwWNol pic.twitter.com/6UDhqk1PeQ — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 21, 2026

Lluvia en el norte de Guayaquil congestionó vía a la costa

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A las 11:00 se registraba congestión vehicular en vía a la costa, algo que se ha vuelto común en este punto del noroeste de Guayaquil.

"Los vehículos avanzan con mayor lentitud por la calzada mojada; se recomienda conducir con precaución y mantener la distancia de seguridad", insistió la ATM.

Entre las 09:30 y 10:00, la institución registró lluvia en al menos cuatro vías del norte: Narcisa de Jesús, vía a Daule, vía Perimetral y avenida del Bombero.

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