Reclamos históricos marcan el desborde de lluvias en Durán

Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado una crisis en la provincia del Guayas, especialmente en el cantón Durán, donde los pedidos de ayuda se multiplican. La inundación ha afectado a al menos 10 cantones, incluidos Daule, Naranjal, Pedro Carbo y Durán, poniendo en riesgo a cientos de familias y colapsando infraestructuras clave. Según el Inamhi, en un solo día se ha registrado el volumen de lluvia esperado para dos semanas, agravando aún más la situación.

Inseguridad en Ecuador: asesinatos en la Zona 8 superan las 8 muertes diarias Leer más

Luis Chonillo, alcalde de Durán, a través de un comunicado reaccionó a la realidad que enfrenta la ciudad, que permanece con las calles colapsadas y bajo el agua. En el escrito, publicado en sus cuentas oficiales, aseguró que se está actuando con rapidez ante la emergencia, aunque la ciudadanía cuestiona que la ayuda no haya llegado antes, como parte de un plan preventivo invernal.

(Le puede interesar leer: Dalton Narváez seguirá en prisión: juez negó pedido de medidas cautelares)

"Desde las primeras horas de la mañana, nuestros equipos han trabajado incansablemente en las zonas más impactadas, brindando asistencia social y movilizando maquinaria para mitigar los daños", indicó. Se mencionaron sectores como 288 Hectáreas, la cooperativa Nuevos Horizontes y la cooperativa Galileo, entre otros, como los más afectados.

En las cámaras del ECU 911 quedó registrado como se encontraban la mañana de este 24 de febrero las avenidas Jaime Nebot y Amazonas, en Durán. Cortesía

El alcalde añadió que, como parte del Plan de Contingencia, se ha desplegado a todas las direcciones municipales para atender la emergencia. "Nuestro compromiso es claro: ningún sector se quedará sin atención", afirmó Chonillo, haciendo énfasis en que todas las direcciones continuarán trabajando para aliviar la situación en el corto y mediano plazo.

La gente en Durán se queja del abandono histórico

Las inundaciones no solo han afectado las calles, sino también la calidad de vida de los habitantes. Las cámaras del ECU 911 reportaron inundaciones desde la madrugada en puntos clave como las avenidas Jaime Nebot, Amazonas y las calles de El Recreo, entre otras. En la calle 40, el agua cubría hasta la mitad de los vehículos, lo que dificultaba el paso, incluso en autos.

#Ahora| otro día, otra inundación



Ciudadanos comparten en redes sociales que El Recreo 1era Etapa nuevamente se encuentra inundado y aún continúa la lluvia en este punto.

Este sector se ha vuelto a inundar, pese a la limpieza de los canales en la 5ta etapa. #Durán #Papa pic.twitter.com/8w7Qbs3oUs — María de los Ángeles (@maryang22) February 24, 2025

Oliven Matute, residente de la calle 40, expresó su frustración ante la situación. "No sé cómo no me entró agua por las ventanas, ni cómo no se me fundió el motor. Todos los años es lo mismo. No hay un solo año que en Durán este tipo de situaciones no se eviten", comentó, lamentando la falta de acciones para resolver problemas históricos como la escasez de agua y las inundaciones recurrentes.

Lluvias en Guayaquil: zonas inundadas este lunes 24 de febrero Leer más

Por su parte, Carolina Quito, otra residente del sector, hizo un llamado a la acción. "Ya ni las líneas de buses se desplazan por esta ruta, porque no hay forma de circular de forma segura. Las motos son las que están sacándonos hasta ciertas rutas, pero nos cobran hasta $1,50 por tramos pequeños. ¿Y los pagamos? Por supuesto. No hay de otro", señaló, pidiendo que se prioricen los arreglos en su sector.

(Le puede interesar leer: La lucha ciudadana da frutos: las veredas del centro comienzan su transformación)

Desbordes y limpieza de sumideros

Esta mañana, los habitantes de la ciudadela El Recreo caminaron por la calle con zapatillas para evitar caer en baches o alcantarillas abiertas, mientras que en los locales comerciales se realizaba limpieza para retirar el agua acumulada. Desechos y bolsas de basura flotaban por las calles, mientras que los trabajadores municipales del área de aseo trataban de limpiar sumideros y destapar alcantarillas para permitir el desagüe del agua.

Hasta pasado el mediodía, personal municipal continuaba limpiando las calles de las zonas afectadas por las lluvias en Durán. Cortesía

A pesar de las condiciones adversas, los vecinos intentaron continuar con sus actividades cotidianas, como ir a trabajar o hacer compras en locales cercanos. La zona de El Recreo, especialmente en las etapas 2, 3, 4 y 5, también sufrió los efectos del temporal invernal, con amplios tramos de calles cubiertos por agua acumulada.

Intervención municipal en áreas críticas

El desgarrador relato de la madre del niño fallecido en una zanja en Guayaquil Leer más

Según dijo la Alcaldía, desde el fin de semana del 22 y 23 de febrero, se han realizado labores de limpieza de canales y sumideros en sectores como las cooperativas 5 de Junio, Abel Gilbert 2, 288 Hectáreas y Fincas Delias. Además, la Dirección de Obras Públicas y la Empresa de Agua Potable de Durán están trabajando en puntos críticos de El Recreo y la cooperativa Eloy Alfaro, para recoger sedimentos y basura acumulada.

(Le puede interesar leer: Guayaquileños enfrentan otra tarde y noche de caos por fuertes lluvias)

El alcalde Chonillo insistió en la necesidad de una atención integral y un esfuerzo continuo para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. "Nuestro compromiso es trabajar de manera constante para garantizar que Durán esté mejor preparado para enfrentar estos eventos climáticos", concluyó.

A pesar de los esfuerzos, los habitantes de Durán continúan enfrentando la realidad de una infraestructura insuficiente y problemas históricos que requieren soluciones urgentes y sostenibles.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!