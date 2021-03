Guayaquil: Otra lluvia, los mismos problemas

Una nueva lluvia se registró en Guayaquil, este jueves 18 de marzo, y dejó algunas calles con agua acumulada y congestión vehicular. Ese fue el escenario que se evidenció, además, en la parroquia Pascuales, al norte de la urbe, donde las arterias se convirton en piscinas.

Por ejemplo, en las calles Flavio Alfaro y Tosagua, las aledañas al mercado municipal y otras en las que, tanto residentes como trabajadores , utilizaron escobas, palas y hasta abrieron las alcantarillas para que se filtre el agua, que por escasos centímetros ingresaba a sus establecimientos.

"Han venido los trabajadores de Interagua, pero aún no se soluciona este problema. Tengo año y medio habitando aquí y me dicen que desde antes ocurre lo mismo. He tenido que rellenar el ingreso a mi local para hacer una barrera", comentó Pedro Intriago, propietario de una recicladora del sector.

Mariana Castro coincide con él y aseguró que el problema de las calles Flavio Alfaro y Tosagua obedece a las alcantarillas tapadas. Ella y sus hijos, desde temprano, abrieron las tapas de los sumideros para que se filtre el agua, pero afirma que no ha habido un plan que le ponga fin a esta problemática.

"Estamos cansados de que cada vez que llueve tengamos que abrir las alcantarillas porque esto se convierte en una piscina. Exigimos un arreglo completo no para tomar la foto", señaló con el ceño fruncido la moradora.

Diario EXPRESO realizó un recorrido en diferentes sectores y comprobó que otros puntos donde se registró acumulación de agua, fueron a lo largo de la calle 29, suburbio, y en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule. Allí el tráfico fue evidente en varios puntos.