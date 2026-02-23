Lluvia en Guayaquil: varios sectores de la ciudad soportan fuerte aguacero

El tránsito se ha visto colapsado en algunas vías del sur y centro de Guayaquil. Un árbol cayó en el centro

La lluvia en el centro de Guayaquil provocó que las personas busquen resguardarse.

El invierno continúa tomando fuerza en Guayaquil. La tarde y noche de este lunes 23 de febrero, un torrencial aguacero volvió a descargar con intensidad sobre la ciudad, sorprendiendo a conductores y peatones en plena jornada laboral. Las precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento en ciertos sectores, han marcado el ritmo de una jornada caracterizada por la inestabilidad climática.

Durante los últimos días, la urbe ha soportado extensas horas de lluvia, una condición que ha impactado directamente en la movilidad. Calles anegadas, reducción de visibilidad y congestión vehicular se han convertido en escenas recurrentes en distintos puntos del casco urbano, generando retrasos y complicaciones para quienes se desplazaban hacia sus hogares.

La lluvia cae sobre gran parte de la ciudad con afectaciones

Las personas buscan cuidarse de la lluvia. CARLOS KLINGER

De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales, el aguacero comenzó alrededor de las 16:30 en el centro y sur de la ciudad. Una hora después, aproximadamente a las 17:30, las precipitaciones se extendieron hacia el norte, cubriendo de manera progresiva amplias zonas y evidenciando la intensidad del sistema lluvioso.

Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Varias arterias principales registraron colapso vehicular debido a la acumulación de agua y al alto flujo de automotores. En diferentes intersecciones, agentes de tránsito implementaron controles y desvíos con el objetivo de mantener la circulación y prevenir accidentes en medio de las condiciones adversas.

Entre las afectaciones reportadas, se confirmó la caída de un árbol en la calle Chile, en el centro de la ciudad, incidente que generó preocupación entre moradores y transeúntes. La ciudadanía teme que, ante la persistencia de las lluvias y el debilitamiento del arbolado urbano, este tipo de eventos se replique en otros sectores.

Según información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), para la noche de este lunes 23 de febrero se prevé que las lluvias continúen de leve a moderada intensidad.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras el invierno mantiene su influencia sobre la ciudad.

#Guayas | Así se visualiza la provincia en este momento, mediante #VideovigilanciaECU911.



📍 #Guayaquil (Sur y Centro)

🌧️ Lluvia leve en la zona.



📍 #Durán (Área del Malecón)

🌧️ Se registran precipitaciones.



🚘 Conduzca con precaución por calzada mojada.… pic.twitter.com/SdE7RvdZl4 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) February 23, 2026

