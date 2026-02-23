Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

LLuvia Guayaquil.
La lluvia en el centro de Guayaquil provocó que las personas busquen resguardarse.CARLOS KLINGER

Lluvia en Guayaquil: varios sectores de la ciudad soportan fuerte aguacero

El tránsito se ha visto colapsado en algunas vías del sur y centro de Guayaquil. Un árbol cayó en el centro

El invierno continúa tomando fuerza en Guayaquil. La tarde y noche de este lunes 23 de febrero, un torrencial aguacero volvió a descargar con intensidad sobre la ciudad, sorprendiendo a conductores y peatones en plena jornada laboral. Las precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento en ciertos sectores, han marcado el ritmo de una jornada caracterizada por la inestabilidad climática.

RELACIONADAS

Durante los últimos días, la urbe ha soportado extensas horas de lluvia, una condición que ha impactado directamente en la movilidad. Calles anegadas, reducción de visibilidad y congestión vehicular se han convertido en escenas recurrentes en distintos puntos del casco urbano, generando retrasos y complicaciones para quienes se desplazaban hacia sus hogares.

La lluvia cae sobre gran parte de la ciudad con afectaciones

Lluvia centro
Las personas buscan cuidarse de la lluvia.CARLOS KLINGER

De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales, el aguacero comenzó alrededor de las 16:30 en el centro y sur de la ciudad. Una hora después, aproximadamente a las 17:30, las precipitaciones se extendieron hacia el norte, cubriendo de manera progresiva amplias zonas y evidenciando la intensidad del sistema lluvioso.

aquiles alvarez

Aquiles Álvarez reaparece en redes sociales y habla de la seguridad en Guayaquil

Leer más

Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Varias arterias principales registraron colapso vehicular debido a la acumulación de agua y al alto flujo de automotores. En diferentes intersecciones, agentes de tránsito implementaron controles y desvíos con el objetivo de mantener la circulación y prevenir accidentes en medio de las condiciones adversas.

Entre las afectaciones reportadas, se confirmó la caída de un árbol en la calle Chile, en el centro de la ciudad, incidente que generó preocupación entre moradores y transeúntes. La ciudadanía teme que, ante la persistencia de las lluvias y el debilitamiento del arbolado urbano, este tipo de eventos se replique en otros sectores.

Según información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), para la noche de este lunes 23 de febrero se prevé que las lluvias continúen de leve a moderada intensidad.

 Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras el invierno mantiene su influencia sobre la ciudad.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El teatro como escenario de inclusión: Niños presentaron 'Dilo con amor' en Guayaquil

  2. Petroecuador perdonó $853 millones de deuda al Estado en 2025

  3. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  4. Diagnóstico y tiempo de recuperación de Kendry Páez: ¿Se queda fuera de la Tri?

  5. Scream 7 se estrena en Ecuador en medio de una demanda por la máscara de Ghostface

LO MÁS VISTO

  1. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

  2. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  3. Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario

  4. Directora que tramitó la inhabilitación de Villacís también tiene impedimento laboral

  5. Caso Metástasis: embargan dos casas de Daniel Salcedo por orden judicial

Te recomendamos