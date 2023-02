La lluvia congestiona las calles del norte de Guayaquil

Lo que pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se cumplió. Apenas fue la mañana de este 9 de febrero que la entidad indicó que las lluvias para los próximos cuatro días, del 9 al 13 de febrero, tendrían intensidades de entre media y fuerte en la región Litoral y de la Amazonía, y en Guayaquil un aguacero cayó cerca de las 19:00.

La lluvia, a decir de la ciudadanía, "una de las más fuertes", ha congestionado algunas calles del Puerto Principal; entre ellas la Víctor Emilio Estrada, la Juan Tanca Marengo, la Francisco de Orellana y la Pedro Menéndez Gilbert, en el norte. En el sur, si bien el tráfico no se ha complicado del todo, sí hay calles que ya "parecen piscinas".

Esto último se ha empezado ha reportar también en ciertas calles de Urdesa, en las que el agua ya tapa las veredas.

En este momento, las calles están inundadas por el puente que conecta con la avenida Vicente Trujillo, en el sur de Guayaquil. Pamela Vera

Llueve en Guayaquil y el tráfico colapsa 😮‍💨 — Rich 🇪🇨 (@la_rich_) February 10, 2023

Carlos Romero, quien habita en la ciudadela Álamos Norte, es uno de los conductores que se encuentra ahora atrapado en el tráfico. Asegura que la Francisco de Orellana está más que colapsada. "Cada que llueve, Guayaquil se pone infernal. Llevo 40 minutos intentando llegar desde la Kennedy a mi casa, pero esto está imposible. Aún me falta la mitad del camino. Ya no sé que hacer", precisó.

En esta arteria, una de las más transitadas de la ciudad, los tramos más congestionados están entre la décima etapa de la Alborada y Samanes 6. "Toda la vida es lo mismo. No importa si llueve mucho o poco, siempre es igual. No sé por qué tiene que pasar esto. No he visto un solo agente de tránsito en la vía. Y me molesta, me enoja tanto porque por la inseguridad que atraviesa Guayaquil, no necesitamos estar metidos ahora en medio del caos. Con lluvia y todo hay dizque vendedores informales en la calle. ¿Haciendo qué? ¿Vendiendo a quién?", se quejó Laura Cascante, quien habita en la ciudadela Guayacanes, en el norte; y se encontraba también atrapada en el tráfico.

#VideovigilanciaECU911



Observamos varias calles anegadas en la ciudad de #Guayaquil. Tener precaución. pic.twitter.com/JIYJUtmZVX — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 Samborondón (@ecu911sambo) February 10, 2023

"Todo es un caos. Llueve y todo se complica en el barrio. Y es que cada invierno parece que viviéramos en Sauces con una mega piscina, por como nos invade toda el agua. Y es que el agua se desborda además de las alcantarillas. Ahorita ya estamos siendo víctimas de ese problema. Siempre es lo mismo, mañana todo se volverá insalubre, un camino resbaloso y de lodo", señaló la residente Cindy Alvarado.

#Guayaquil #Lluvia #Diluvio

De tanto dar vueltas para evitar quedarme botado en mi carrito por las calles inundadas, casi hasta me pierdo. 🤣🤣🤣🤣🤣 — Marcelo Gálvez S. (@MarceloGalvezS) February 10, 2023

En Sauces 6, los peatones intentan resguardarse de la lluvia bajo los techos de los locales. Miguel Canales

No se si Guayaquil es más feo con sol, o con lluvia… Ya no soporto — Jeremy C (@jeisra22) February 10, 2023

Al problema del tráfico, también se suman las interrupciones eléctricas. A través de Twitter, los ciudadanos están alertando que se fue la luz en zonas como Santa Cecilia, en Ceibos; y en ciertas calles de Sauces 4. "Estamos sin energía eléctrica, otra vez. Si no es por la lluvia, es por un globo de helio; sino por los pájaros o los cables que los chamberos intentan arrancar. Dios, en Guayaquil se va la luz absolutamente todo todo", sentenció Sonia Alarcón, residente de ese vecindario.