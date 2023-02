Lluvia y largas filas en el inicio de los comicios en la Universidad de Guayaquil

En la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil, los ciudadanos no pueden ingresar porque no están listas las juntas receptoras del voto

El ambiente en los exteriores de la Universidad de Guayaquil es calmado. Las puertas fueron abiertas con normalidad a las 07:00. Y una vez marcado el inicio de la jornada, cientos de guayaquileños ingresaron por las varias puertas de esta institución. Siendo uno de los puntos donde más se han aglomerado los ciudadanos, en las afueras de la avenida Delta.

La mayoría de votantes ingresaron con normalidad a sus puntos de votación.

Sin embargo, en la facultad de Ciencias Administrativas los votantes aún no podían comenzar con su rutina.

El reloj marcaba las 07:20 y la gente seguía fuera, bajo una leve lluvia, que iba aumentando poco a poco. La razón que los miembros del Consejo Nacional Electoral dieron para este retraso, fue que aún faltaban miembros de la junta receptora dentro de los bloques, indicó el ente.

“Son los miembros de la junta que aún no llegan. Mientras no estén los suficientes, no se podrá dar inicio a la jornada”, explica un miembro del CNE.

Pero el malestar ciudadano si se hizo presente desde un inicio, pues a la espera se sumó la lluvia. “Uno viene desde temprano y no hay nadie listo ¿¡Qué es esta falta de respeto?!”, reclama Patricia Jácome, votante.

Asimismo, Jorge Armijos reclama por esta situación. “Cada votación es lo mismo, toca espera. Ya uno se acostumbra, pero las molestias e incomodidades por esto, son siempre iguales”, asevera.

Aquellos que llegaron temprano debido a que hoy deben trabajar, son entre los más afectados.

“Tengo que votar ya, si me atraso una vez más temo que me puedan hechar del trabajo”, relata con miedo Wilson Contreras, quien después de seleccionar sus candidatos, debe ir hasta La Floresta 2, donde labora.