“No estamos listos para la eutanasia”

En España, quienes padezcan una enfermedad incurable, que les cause sufrimiento constante, podrían acogerse a la eutanasia (intervención voluntaria que les provoca la muerte sin dolor). Esta acción, propuesta por legisladores socialistas y tratada el martes pasado en el parlamento español, podría convertirse en un derecho dentro de la salud pública de ese país europeo, ya que la propuesta, en este su tercer intento, ha sido tomada en consideración por el Congreso con 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.

Si se legaliza, de acuerdo con el discurso de los legisladores a favor, el Estado podrá ahorrarse presupuesto para tratamientos largos y costosos y los pacientes que quieran dejar de padecer podrán tener lo que llaman una “muerte digna”.

España se sumaría así a otros países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. El suicidio asistido (similar) es legal en Suiza, Nueva Zelanda, en parte de Estados Unidos y Australia.

Teniendo en cuenta que un país vecino está en la lista, ¿es dable la eutanasia en Ecuador? EXPRESO les preguntó a sus lectores y a voces de diferentes posiciones y colectivos, incluida la Iglesia católica.

De las 1.700 personas que participaron en la consulta a través de redes sociales, el 50,5 % está de acuerdo con la eutanasia. El 49,5 % restante no.

La Iglesia, cuya posición provida es inamovible, habla incluso, desde las voces de sus representantes, de insistir y proponer a los cristianos y legisladores ir en defensa del ser humano. “La eutanasia va en contra de la vida. Los que han vivido muchos años tienen derecho a ser acompañados, asistidos y no abandonados por su familia y por el Estado”, dice el padre Cléver Barzallo, presidente de la Pastoral Social Cáritas. “La eutanasia es la decisión por la cual una persona decide acabar con su vida apoyada por la ciencia médica, pero todo eso va en contra de la ley natural”, acota Edilberto Torres, párroco de la iglesia San Juan Bosco.

Desde el punto de vista médico, el doctor Guillermo Paulson, oncólogo, quien trató por más de 30 años a pacientes con cáncer en el hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), cree que el país debería prepararse para esta opción. Técnicamente los médicos lo están, pero no las familias, la sociedad y el país. Sin embargo, considera que los tratamientos paliativos son hasta ahora la mejor opción para brindar a los pacientes una alta calidad de vida. “Es complejo, porque he tenido muchos pacientes que, por su constante sufrimientos y sus dolencias, no tienen cura. Desean morir y lo piden. Pero, asimismo, vemos a pacientes de 85 años con graves enfermedades que luchan por vivir. Yo he hecho quimioterapia a personas de 90 años”, contó.

La última vez que se habló de eutanasia en la Asamblea fue en 2018, cuando la Comisión de la Salud analizaba un proyecto de Código de la Salud que incluía esta acción. Poly Ugarte, activista, quien era legisladora entonces, fue la primera en oponerse y en solicitar la suspensión de la observación.

“En naciones europeas donde se aplica, la ciudadanía está preparada para dar ese paso. Es el primer mundo. Pero nosotros ni siquiera estamos preparados para pelear contra la droga y el microtráfico, peor para la liberación de la eutanasia”, comenta ahora para EXPRESO.

Acota que la legalización de este acto podría conllevar a la sociedad a desvalorizar la vida humana a cambio de otros intereses. “Hemos hecho un análisis y sabemos que desde Holanda mismo, la gente mayor enferma se va a otros países, porque los hijos quieren deshacerse de ellos porque les estorban o porque quieren la herencia”, dice.

Con ella concuerda el experto en psicología clínica Gino Escobar. “En los países donde es legal la eutanasia, tuvieron que apreciar primero la vida y respetarla, antes de llegar a dar ese paso. Los países europeos, Estados Unidos y Colombia, que tuvo una guerrilla de 55 años, han evolucionado en Derecho y en cultura. Entre ellos y Ecuador hay una distancia sociocultural enorme”, argumenta.

Para que la eutanasia sea despenalizada en el país, primero debería haber un proyecto de ley e incluso una enmienda constitucional, “porque la eutanasia es una excepción del derecho a la vida, que en la Constitución es absoluto”. Lo explica el experto en derecho constitucional Jorge Sosa. “Si todavía estamos en discusión del aborto por violación, no podemos hablar todavía de eutanasia”, considera.