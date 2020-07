Uno de los libros más antiguos da sugerencias para que la familia sea feliz

Las tensiones en los hogares aumentan por la situación que hay con la salud y la economía. ¿Cómo mantener la felicidad familiar? Este tema se trató en la segunda parte de la convención anual de los testigos de Jehová.

Allí se enumeraron cuatro puntos que ayudan a que la pareja sea feliz: honrar a la persona, las expresiones y sentimientos románticas solo para su pareja, dedicarle tiempo y ser realista.

La meta es que la familia sea una fuente de felicidad y refugio seguro y estable, aunque en estos días crezcan las situaciones tensas. Para ello cada miembro de la casa debe cumplir con su responsabilidad.

Para honrar a la pareja hay que aprender a entenderla, saber lo que le hace feliz o enoja; pero conociendo la razón. Para esto hay que dedicar tiempo para conocer a la persona, solo así él puede cuidarla a ella en sentido físico, emocional y espiritual.

Cuando se honra a una persona no se la maltrata física ni verbalmente, resaltó el orador.

El segundo punto insta a dedicarse tiempo, así como cuando eran enamorados. “Hay que aprender a comprar tiempo y no cambiar los planes que se han hecho con la pareja”, se resaltó.

He asistido antes a las convenciones, en estadios, en el lugar donde normalmente se realizan, pero en esta ocasión he asistido a una convención desde casa, con mi familia. No se ha notado la diferencia porque la organización ha sido muy buena; a mí como estudiante de la Biblia me han impactado los discursos

Roxana de Pazmiño, miembro de los testigos de Jehová