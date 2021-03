La Libertad: “Nos hemos convertido en la ciudad de los baches”

“No hay calle en esta ciudad que esté en buen estado, todas tienen huecos: unos pequeños y otros grandes, pero todos generan peligro”. Así lo asevera Manuel Merejildo, conductor de un taxi que recorre a diario La Libertad (Santa Elena).

Para Hugo Rodríguez, el hecho de tener que esquivar a diario cada uno de los agujeros se ha vuelto parte de su rutina diaria, y le cansa. Ha sufrido accidentes y ha gastado en repetidas ocasiones dinero al momento de reparar su auto. “Me hubiese gustado o, mejor dicho, me gustaría que el Municipio responda por estos daños, pero eso nunca pasa. Nos quejamos, pero las autoridades no dicen nada”, precisó indignado.

Pero no solo son los conductores que reclaman por los hoyos que se perciben en calles como la 23, 24, Guayaquil, Josué Robles Bodero, Ignacio Guerra, Eleodoro Solórzano, entre otras tantas. Las quejas también llegan de parte de los peatones que se han caído en ellos, sobre todo cuando ha llovido y la lluvia los ha tapado.

Es urgente el arreglo de las calles en La Libertad para poder transitar sin dificultad a todos los barrios. Es una odisea salir a trabajar todos los días y el gasto, ya se imaginan. Los autos se deterioran al caer en cada agujero. Manuel Merejildo,

taxista.

La ciudadana Diana Pozo, por ejemplo, resbaló en uno de los baches de la avenida Séptima, mientras compraba los víveres en el mercado central.

“Aquí donde se supone que todo debería estar impecable, resulta que hay por doquier agujeros inmensos. Andar de compras se ha vuelto un peligro porque al caminar en cualquier momento una persona puede caerse. A este punto, como es lógico, vienen decenas de adultos mayores y personas con dificultades para caminar. ¿Por qué el Cabildo no los ve y piensa en ellos?”, cuestionó Pozo.

Este es el estado de las calles que conducen al mercado central de La Libertad. El problema es el mismo cada año, desde hace dos décadas, afirman los residentes. Joffre Lino

En La Libertad, entre el 2017 y 2018, según explica el Cabildo, se inició un plan masivo de asfaltado de vías que comprendía las principales arterias por donde transitan los buses de transportación urbana. Lamentablemente, coinciden los residentes, no hubo una debida planificación. “No se tomó en cuenta que hay barrios que no tienen alcantarillado pluvial, por lo que cuando llueve el agua se acumula y se forman grandes charcos que dificultan el paso y desgastan hasta el asfalto. Eso ha pasado siempre. No es nuevo y los funcionarios lo saben”, agrega el comerciante Washington Alarcón, quien vive en la ciudadela Las Acacias.

Jennifer Carvajal, directora de comunicación del Municipio de La Libertad, corroboró ese escenario y adelantó que en los próximos días pondrán en ejecución un plan integral en 28 barrios de la ciudad.

La ciudadanía espera que las vías pronto sean reparadas, sino las calles continuarán dañándose y la situación será más compleja. La culpa no es la lluvia, estos trabajos pudieron ejecutarse antes. Ángel Lituma,

​habitante de La Libertad

Los trabajos, detalló, no solo comprenderán el bacheo, sino que se cambiará la carpeta asfáltica en los puntos más críticos. Las vías que se intervendrán en la primera fase son las que integran el casco comercial, desde las calles 8 hasta la 27 A, y las avenidas Eleodoro Solórzano y 9 de Octubre. Además en el barrio Ernesto González, ubicado en el sur, la calle 32 será intervenida en su totalidad, lo que incluirá la construcción de canales de aguas lluvias y regeneración de aceras.

A decir de Mélida Gallegos, habitante de este sector, este último punto ha sido uno de constantes reclamos por parte de los residentes. “En La Libertad y claramente en toda la provincia, jamás se toma en cuenta la planificación. Nos han acostumbrado, sin importar el riesgo, a lanzarnos a caminar por las calles”, sentenció.

En prácticamente todas las calles secundarias, el asfalto luce desgastado. Joffre Lino

Sobre el porqué de la tardanza en este tipo de obras, Carvajal señala a la falta de recursos por parte del Estado. “Eso ha sido una traba en todo, al fin hemos logrado que una empresa contratista acepte bonos de pago y es así que en los próximos días se emprenderán los trabajos”, manifestó. Pero ese escenario no convence ni tranquiliza a los moradores.

“Es posible que se arrepientan de que les paguen con bonos. ¿Qué pasará en esos casos? El problema aquí siempre ha sido que no saben priorizar. Y el estado de las calles, luego del de salud, es una prioridad”, se quejó Roberto Infante, habitante de la avenida 12 de Octubre.

Por la importancia comercial que tiene esta ciudad,

es necesario que sus vías estén en buen estado. ¿´Por qué no pensar ya en reflejar una nueva imagen? ¿Por qué no ser una ciudad mejor?

Hugo Rodríguez,

constructor.



La Libertad es considerada como la capital económica de la península por la actividad comercial que genera. Por eso, exigen atención inmediata. “No podemos seguir mostrando descuido. Deberíamos tener todo de primera”, concuerdan.