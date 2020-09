“Para levantar a Guayaquil urge tener nuevos centros”

Guayaquil lleva pintada de amarillo más de tres meses y seguirá con ese color probablemente algunos más. Así lo afirmó la alcaldesa Cynthia Viteri, pese al término del estado de excepción el domingo 13 de septiembre. Sin embargo, apuntar a la reactivación económica ha sido el tema que ha llevado a las autoridades locales y representantes de los sectores productivos a reunirse por más de una ocasión para buscar nuevas alternativas. Uno de los resultados ha sido la suspensión de tasas.

No obstante, para expertos en planificación urbana y residentes en la ciudad hay puntos claves que también facilitarían estimular la economía: las centralidades urbanas. Un concepto que apunta a fortalecer aquellas zonas dentro de la ciudad, que tienen una importancia o hegemonía en relación a otras como, por ejemplo, la calle Ayacucho, 9 de Octubre, la Alborada, Urdesa; que se relacionan por condensar comercio, población o desarrollo urbano.

Desde estas bases se puede impulsar y generar un efecto dominó en el entorno inmediato (barrio) para atraer a nuevos clientes garantizando las nuevas medidas de bioseguridad. Pero todo tiene que estar enmarcado, explica el urbanista Luis Alfonso Saltos, en un plan integral de reactivación urbana, donde se considere trabajar en todas las centralidades y no solo en “las más turísticas” o “más famosas”.

Saltos se lamenta de que durante los meses más críticos de la pandemia, los negocios de ciertas zonas resultaron más afectados que otros, ya que al no tener visitantes o clientes, debieron cerrar sus puertas de forma definitiva. Y es por ello que una de las tareas que debe tomar en consideración el Cabildo es la reconfiguración del sistema de transporte público para unificarlas, sentencia.

“Lo que debió haber hecho primero la ATM es definir estas centralidades y ver cuáles tienen la potencialidad. Es decir, un equilibrio entre el norte, sur, este y oeste para lograr que la ciudad tenga una reactivación progresiva y equitativa”, argumenta Saltos, quien hace referencia a los recorridos que iniciaron en mayo pasado los buses urbanos de Guayaquil, de forma parcial, con las denominadas ‘rutas de la reactivación’.

Las futuras centralidades de Guayaquil no serán exitosas si no se acceden de múltiples formas como a pie, en bicicleta, en transporte público y particular.

Juan José Jaramillo, diseñador urbano y catedrático