La lectura y la Matemática se quedan de año en pandemia

Camila tiene 8 años y cursa el cuatro grado de educación básica en una escuela fiscal, en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. De acuerdo a su nivel ella debería saber leer y escribir; así como elaborar sumas y restas sencillas. Pero, desde el año pasado, cuando las clases presenciales se suspendieron por la llegada de la pandemia, ha tenido que afrontar muchos inconvenientes para desarrollar estas áreas sin contratiempos.

“Aún deletrea las palabras y se le complica leer muchas de ellas. Tampoco conoce los números más allá de 20”, señala su madre, quien asegura que no encuentra maneras para hacer que su hija supere este problema que se ha acentuado con las clases desde casa, en donde no cuenta con un profesor que la guíe de manera presencial.

Pero el rezago escolar en esta área no es un problema exclusivo de Camila. Un diagnóstico elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), revela que nueve de cada diez menores de entre 10 y 12 años no cumplen el estándar mínimo de lectoescritura establecido para un niño de 7 años, correspondiente al tercero de educación básica. El razonamiento matemático va por el mismo camino.

El Ministerio de Educación no tiene cifras de esta problemática que no es nueva, pues antes de la pandemia ya había déficit de aprendizaje en estas áreas, como ha informado EXPRESO en varios reportajes.

Durante las dos primeras semanas de mayo, en el inicio de clases en la Costa, se dispuso la aplicación de pruebas de diagnóstico a los estudiantes. La idea era ejecutar, durante las cuatro siguientes, una nivelación formativa en dos asignaturas: Lenguaje y Matemáticas, así como en otras áreas del conocimiento, de acuerdo a las necesidades de cada niño.

Sin embargo, los maestros aseguran que esa corta nivelación no ha podido llenar los vacíos de aprendizajes de los alumnos y las deficiencias se mantienen porque las clases siguen siendo desde casa, lo cual dificulta el proceso.

Me preocupa mi hijo (9 años) que no sepa leer bien, ni resolver una operación numérica sencilla. El profesor le envía tareas de refuerzo, pero no siempre le puedo ayudar a resolverlas.



Marcela Tomalá, madre de familia