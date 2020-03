A Karola Estrella le avisaron el domingo pasado, desde el Hospital del Guasmo, que su madre había fallecido. Dice que desde entonces, la única imagen que permanece en su pensamiento es el rostro sonriente de su progenitora entrando a la casa de salud, para ser internada. Fue el viernes pasado.

Coronavirus: Las filas por enterrar a un fallecido aumentan en los cementerios Leer más

Relata que ahora no puede “darse el lujo de perder tiempo llorando”. Está cansada y necesita agilizar los papeles para poder retirar el cuerpo. Por eso hoy 30 de marzo llegó a las 04:30 al Registro Civil, matriz de Guayaquil, situado entre las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, para hacer la inscripción de defunción lo antes posible. Eran las 09:30 y aún no había sido atendida.

Ella era una de las más de 80 personas que llegaron a hacer el trámite a ese punto donde solo estaba habilitada una ventanilla. La situación se venía manejando así. El domingo, por ejemplo, según explicó una funcionaria, solo en esa entidad, se realizaron 160 inscripciones de defunción, cuando normalmente (antes del coronavirus) se tramitaban de 60 a 70 diarias.

“Tenía los síntomas del coronavirus. Necesito sacar estos papeles pronto porque me dicen que si me demoro en retirar el cuerpo, irá a una fosa común. Pero aún no me atienden aquí y solo una persona está atendiendo”, se quejó con EXPRESO. Tenía en sus manos el certificado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que señalaba que la fallecida era un caso de sospecha de COVID-19, lo que quiere decir que no se registra como muerte por coronavirus, ni suma a las cifras oficiales de los fallecidos por la pandemia. En ese documento y en uno dado por el doctor que atendió a su familiar, se basa el personal del Registro Civil para marcar el día del fallecimiento.

Coronavirus en Ecuador: 1.962 casos positivos confirmados Leer más

“Yo también tengo desde las 05:00 esperando a que me atiendan, pero recién abrieron a las 08:00 y necesitamos atención rápida porque mi abuelo lleva dos días muerto. No vinimos antes porque estábamos esperando que medicina legal levantara el cadáver, pero como nunca fueron, tuvimos que llamar a un médico particular que llegó ayer”, narró Yogenn Cedillo, también en la fila.

Hoy 30 de marzo de 2020, el Registro Civil de la ciudadela Martha de Roldós abrió sus puertas para la realización de ese trámite. Amelia Andrade/EXPRESO

Recién hoy 30 de marzo de 2020 ante la demora para obtener este certificado, indispensable para la cremación de los cadáveres de la que, como ya publicó este Diario, se quejaban cientos de familiares de fallecidos y personal de los camposantos de la ciudad, la Dirección General del Registro Civil habilitó en Guayaquil las tres sedes más que hay en el Puerto Principal. Estas atenderán todos los días de 08:00 a 17:00, exclusivamente para la inscripción de defunción.

Coronavirus: el Registro Civil amplía el horario de inscripción de defunciones en Guayaquil, Durán y Quito Leer más

“Atienden muy tarde y nos perjudican porque necesitamos sacar los papeles. Somos tantos a los que a diario se le ha muerto un ser querido”, se quejó Patricia Carvajal.

EXPRESO acudió al Registro Civil Municipal, situado en la ciudadela Martha de Roldós, donde hasta las 10:00 solo habían llegado dos usuarios y dos ventanillas estaban habilitadas. A diferencia de lo que en su comunicado dice la Dirección General de Registro Civil, el personal de atención señaló a EXPRESO que solo atenderán de 08:00 a 12:30. Es decir, si una víctima muere en la tarde, su familiar debe esperar el día siguiente para sacar el papel y así poder llamar a las funerarias. En ese centro normalmente se realizan de 40 a 50 inscripciones de defunción.

Pero adquirir este documento es solo una parte de la odisea a la que se enfrentan los familiares de los difuntos en medio de esta emergencia sanitaria.

Y es que como ayer lo publicó este Diario, hallar un espacio para la cremación en los camposantos de la ciudad puede ser un proceso que puede tomar hasta cuatro días. Adquirir los servicios funerarios, por su parte, pasaron de costar $ 600 a $ 1.400.