La restricción de circulación en motocicleta a una sola persona, para enfrentar la violencia que afecta al país y los sicariatos que se han producido a través de estos vehículos, tiene voces a favor y en contra. No obstante, todas coinciden en que esta medida no será la solución definitiva al problema y que la Policía debería realizar más controles para no perjudicar a quienes se movilizan de forma legal por este medio de transporte.

El irrespeto a la ordenanza se moviliza en dos ruedas Leer más

EXPRESO consultó a personas que usan la motocicleta como medio de movilización y trabajo, así como a ciudadanos que andan a pie, sobre si están de acuerdo o no con la medida. Y las respuestas fueron diversas.

José Ayala, de 35 años, quien labora en un hospital, dice que esta medida lo perjudica. “Uso mi moto para ir a mi trabajo porque es un medio de movilización más barato y rápido, pero también les hago flete a unos compañeros. Ahora ya no podré hacerlo y perderé ese dinero extra que ganaba. Mi amigo también se verá perjudicado y tendrá que ver cómo regresa a su casa”, manifiesta.

La restricción de circulación en motocicleta a una sola persona, para enfrentar la violencia que afecta al país y los sicariatos que se han producido a través de estos vehículos, tiene voces a favor y en contra. No obstante, todas coinciden en que esta medida no será la solución definitiva al problema y que la Policía debería realizar más controles para no perjudicar a quienes se movilizan de forma legal por este medio de transporte. EXPRESO consultó a personas que usan la motocicleta como medio de movilización y trabajo, así como a ciudadanos que andan a pie, sobre si están de acuerdo o no con la medida. Y las respuestas fueron diversas. José Ayala, de 35 años, quien labora en un hospital, dice que esta medida lo perjudica. “Uso mi moto para ir a mi trabajo porque es un medio de movilización más barato y rápido, pero también les hago flete a unos compañeros. Ahora ya no podré hacerlo y perderé ese dinero extra que ganaba. Mi amigo también se verá perjudicado y tendrá que ver cómo regresa a su casa”, manifiesta. Luisa León (33), estudiante, indica que el Gobierno prefiere prohibir antes que combatir. “Hay que atacar a la delincuencia con medidas que no afecten al ciudadano decente. Hay que adoptar estrategias inteligentes con asesorías de personas e instituciones que conozcan del tema”, puntualiza.

Luisa León (33), estudiante, indica que el Gobierno prefiere prohibir antes que combatir. “Hay que atacar a la delincuencia con medidas que no afecten al ciudadano decente. Hay que adoptar estrategias inteligentes con asesorías de personas e instituciones que conozcan del tema”, puntualiza.

Los delincuentes andan en todo tipo de vehículos. Por eso, restringir la circulación de dos personas en moto no reducirá la ola delictiva. Creo que pagarán justos por pecadores.

July Herrera, universitaria

Marcelo Cedeño, padre de familia, dice que está de acuerdo con la medida. "Hace dos semanas fui asaltado por dos delincuentes en moto que aprovecharon la oscuridad de la calle para arrancharme el celular", comentó. Sin embargo, reconoce que esta sola medida no será suficiente.

Con esta medida la delincuencia no va a disminuir. Creo que deberían reforzar los operativos policiales y la instalación de más cámaras de videovigilancia en sitios estratégicos.

Jorge Resabala, padre de familia

Walter Chacón, también se siente perjudicado con la medida. "No hay dinero para movilizarse en taxi y uno se ve obligado a comprar una moto para trasladarse de un lugar a otro. No es justo que por unos pocos, paguemos todos. La Policía conoce bien dónde están los delincuentes", acota.

Esta prohibición me afecta porque mi moto es el medio de transporte para mi trabajo. Incluso, a veces hasta les hago flete a mis compañeros que no tienen cómo movilizarse.

Cristóbal Sánchez, mensajero

Ana Ponce, ama de casa, cree que esta es solo una medida parche contra la inseguridad, que solo hará que los delincuentes usen bicicletas o automóviles para seguir asaltando. Los policías deben hacer su trabajo.

Mientras que Juan Borbor, empleado de una fábrica, asegura que esta medida lo desalienta. "Trabajo en la entrega de encomiendas. A veces vamos dos personas, porque algunos compañeros han sido asaltados. El acompañante me ayuda a llevar las compras a los clientes", indica.

Aplaudo la medida porque siempre los asaltos lo cometen dos y hasta tres personas que andan en moto. A la víctima le es más difícil escapar de ellos."

Carlos Martínez, trabajador

José Maldonado, trabajador, señala que se deben buscar otras medidas para erradicar el hampa. "No es el vehículo el que comete el delito, sino quien lo maneja. Deben buscar otras medidas contra el hampa, ya que no pueden poner a todos en el mismo saco", sostiene.

Dos en moto, la prohibición que se incumple a vista de todos Leer más

En cambio, Mariuxi Yagual, ama de casa, aplaude la medida porque así se evitarán más robos y delitos. "A una sola persona en moto se le hará más difícil robar, mientras que entre dos atacan más rápido a la víctima", agrega.