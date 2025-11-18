La página web del Municipio de Guayaquil sufre caída: ¿hay servicios suspendidos?

La mañana de este martes 18 de noviembre se registran inconsistencias en plataformas a nivel mundial

La mañana de este martes 18 de noviembre, miles de páginas web a nivel mundial reportan una caída masiva tras el fallo de Cloudflare, el servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) más utilizado en el planeta.

X, ChatGPT, Canva y otras páginas populares que reciben miles de usuarios cada hora y dependen de Cloudflare presentan fallas y no están habilitadas. Al tratar de ingresar, estos portales muestran mensajes de error y otras señalan directamente el problema con el servidor.

En Ecuador, el fallo de Cloudflare ha provocado interrupciones en el acceso a diversos portales, incluyendo sitios de entidades públicas, plataformas de servicios y medios de comunicación.

Un ejemplo claro es el del Municipio de Guayaquil, cuyo portal web oficial, guayaquil.gob.ec, permanece inhabilitado desde la mañana de este martes 18 de noviembre.

¿Qué servicios ofrece la página del Municipio de Guayaquil?

A través de la página web de la Alcaldía de Guayaquil se pueden realizar varios servicios sin necesidad de acudir hacia las ventanillas municipales. Uno de los procesos más utilizados en este portal es el pago de los impuestos prediales y la Contribución Especial por Mejoras (CEM).

Asimismo, se pueden tramitar permisos para la ubicación de rótulos, mesas, sillas en el espacio público, trámites de usos de suelo, y el pago de otros tributos municipales.

Sin embargo, usuarios alertaron que no se podía acceder a los servicios que ofrece la Alcaldía de Guayaquil en línea la mañana de este martes 18 de noviembre, por lo que tenían previsto acudir hasta el Palacio Municipal para realizar diligencias.

Hasta las 09:30, el Municipio de Guayaquil no se había pronunciado sobre este tema. A esa hora, el portal seguía inhabilitado para los usuarios.

