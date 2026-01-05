La Contribución Especial de Mejoras aumenta 53% y financia más obras en Guayaquil

Obras de infraestructura urbana se ejecutan en distintos sectores de Guayaquil con recursos provenientes de la Contribución Especial de Mejoras.

La Contribución Especial de Mejoras (CEM) registró entre enero y noviembre de 2025 una recaudación de $11’395.256, lo que representa un incremento del 53% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se alcanzaron $7’446.557. Este crecimiento refleja una mayor respuesta ciudadana y una mejora en la recaudación municipal destinada a obras públicas.

Un aporte ciudadano que se transforma en infraestructura

El aumento de estos ingresos evidencia una mayor comprensión por parte de los contribuyentes sobre la importancia de la CEM, un aporte que permite recuperar parte de la inversión municipal y reinvertirla directamente en nueva infraestructura urbana, mejorando la calidad de vida en distintos sectores de la ciudad.

La CEM es un mecanismo legal contemplado en el artículo 576 del COOTAD, que faculta al Municipio a recuperar parcialmente el costo de las obras públicas que generan plusvalía en los predios beneficiados, como pavimentación, construcción de aceras y bordillos, alumbrado público, parques, colectores y apertura de nuevas vías.

Cómo funciona la Contribución Especial de Mejoras

En Guayaquil, la contribución vigente corresponde a las obras ejecutadas entre 2015 y 2022, período en el que se invirtieron $526 millones. De ese monto, el Municipio recuperará $140 millones en siete cuotas anuales, entre 2024 y 2030, recursos que se destinan íntegramente a nuevos proyectos de desarrollo urbano.

Actualmente, el 72 % de los predios paga entre USD 0,01 y USD 20 anuales por concepto de CEM, mientras que el valor restante se calcula de forma escalonada según el avalúo del predio y las obras recibidas en cada distrito, garantizando criterios de equidad y justicia tributaria. Los ciudadanos pueden consultar el monto correspondiente ingresando a www.guayaquil.gob.ec