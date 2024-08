Karina Nogales: “Los murales están embalados y no se puede abrir las cajas”

El arte del desaparecido Museo de la Arcilla era un misterio hasta hoy: los murales que se desmontaron en la época de Cynthia Viteri están en cajas dentro del Museo Municipal. Por este caso, la autora de las obras, Carmen Cadena, demandó al Municipio. Ahora, la directora de Patrimonio, Karina Nogales, revela a EXPRESO más detalles y hace un recuento de lo que hará en su gestión.

Realmente hubo un proceso que recibimos de la administración anterior. Queremos dejar en claro que no fuimos nosotros lo que iniciamos eso; lo heredamos y el tema se encuentra bajo un reclamo administrativo a cargo de la Senadi. No nos corresponde todavía dar una declaración formal porque estamos esperando la respuesta.

¿Y en qué estado se encuentran esas obras? ¿Dañadas?

Están embaladas. Los murales fueron desmontados en la administración anterior y se encuentran embalados en una cadena de custodia, no se pueden abrir las cajas.

¿Planea exhibirlas?

Sí, de hecho nos interesa mucho porque es una obra le costó bastante dinero al Municipio. Esperamos que se reabra el Museo de la Arcilla y estamos a la espera de la resolución.

¿Cuánto lleva esperando por esa respuesta?

No sabría decirle, llevo recién una semana en funciones, pero está en manos de Senadi.

Karina Nogales Es la directora de la Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio de Guayaquil. Previo a ocupar el cargo se desempeñó como la jefa del Museo Municipal. Tiene una licenciatura en Artes con concentración en Artes Plásticas. Además, un máster universitario en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Granada. Es especialista cultural, en investigaciones y levantamiento de datos.



Ya que topó el tema del cargo. Tras la notificación de que Nelly Espinel no iba más como directora de Patrimonio, y que ahora usted lo lidera, ¿cómo fue la transición?

La Dirección está compuesta por un equipo altamente calificado. Todos estamos desde el año pasado.

Hay 600 bienes patrimoniales en Guayaquil, pero muchos están en alarma. ¿Cuánto costaría su recuperación?

El tema patrimonial es complejo porque incluye bienes dentro de una ciudad que están sujetos a otras características como uso de suelo, emprendimientos, la situación demográfica... no es tan fácil definirlo. Adicionalemnte no existe una ley que nos permita manejar fondos públicos para intervenir bienes privados aunque hayan sido declarados patrimoniales. El tema de presupuesto no lo podemos manejar nosotros hasta que haya una ley.

¿Y respecto a los bienes?

Hay alrededor de 521 bienes inmuebles de los cuales el 97% corresponde a manos privadas. Según la Ley Orgánica de Cultura corresponde a titulares, tenedores, administradores la protección, preservación, conservación, restauración y puesta en valos de esos bienes patrimoniales.

Pero en la Casa Maldonado, por ejemplo, cada vez hay más peligro. Más cañas que la sostiene se caen. ¿Está esa casa condenada a esa realidad?

Es un caso bien crítico. En las administraciones anteriores no se hizo absolutamente nada y nosotros en un año hemos conseguido gestiones importantes para que el dueño se responsabilice para una intervención. Ya en esta semana se dará una intervención técnica de apuntalamiento para evitar un deterioro mayor.

La misma escena ocurre en la Casa Tola, en 9 de Octubre y Escobedo.

Más lo menos es la misma situación.

¿Del 3 % de los bienes de Guayaquil que tiene competencia el Municipio, hay un presupuesto o no?

Estamos gestionando eso a través de una ordenanza municipal que nos permita abrir un abanico de posibilidades y servicios, pero no es algo que se puede hacer en uno o dos años. Esto requiere de una inversión un poco alta.

¿De cuánto?

Depende de los bienes. No tengo el dato exacto de cuánto sería un valor porque responden a una revisión técnica de intervención.

Entonces con el tema de la ordenanza recién llegaría al final de la gestión de Álvarez.

No lo sabemos, estamos trabajando en esa ordenanza.

Hace unas semanas se registró una polémica por el caso del MAAC. ¿Ha habido algún trabajo en conjunto con esta entidad, entre el ministerio y la dirección patrominal del Cabildo?

Con el MAAC no. El MAAC es un museo y nosotros otro. Tenemos administraciones y gestiones independientes.

Hablando de museos, ¿faltarían más de estos espacios en la ciudad o con los que existen ya son suficientes?

Dependiera de la temática, de la propuesta. Personalmente me encantaría un museo interactivo de ciencia y que involucre a toda la comunidad.

¿Ya se lo ha presentado al alcalde?

No, todavía no. Estamos trabajando sobre lo que ya está y lo que hacía falta.

¿Qué hacía falta?

Empezaría desde el Museo Municipal, un análisis de la situación. Por ejemplo, había bastante abandono de muchos años, en el tema de bienes, plagas de hongos... Nuestra gestión se enfocará en productos y servicios culturales a través de las diferentes entidades dentro de la institución.

¿Qué pasó con el arte sacro que se exhibía en el Museo Municipal? ¿Regresa?

El arte sacro está siendo un proceso de restauración y de intervención por la contaminación que tenía.

