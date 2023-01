En la víspera de que se hagan públicos los proyectos urbanísticos que podrían finalmente transformar el centro de Guayaquil, que es el objetivo del concurso de ideas ‘Rescate de la avenida Nueve de Octubre y casco comercial’ que lanzó EXPRESO, este Diario da detalles de las personas que estuvieron a cargo de esa elección; que como indicaron a la par los miembros de la Comisión Técnica del torneo se centró en devolver el espacio público y la sombra al peatón y al turista, y en hacer habitable este sector que guarda la identidad del Puerto Principal.

La arquitecta y urbanista Zaida Muxí, reconocida a nivel mundial por su lucha de implementar la perspectiva de género en la construcción y reconstrucción de las ciudades; y el arquitecto Horacio Caride, investigador y profesor adjunto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en la Universidad Nacional de La Plata, ambos de nacionalidad argentina, fueron las figuras que en diciembre tuvieron la misión de elegir las 10 mejores propuestas de un total de 54 que fueron enviadas.

Aunque será este 20 de enero el día en que se proclamará a los equipos ganadores, ayer Muxí destacó que entre las ideas elegidas, algunas hayan singularizado los edificios y promovido que estos además tengan usos diferentes e introduzcan naturaleza, árboles, sombra y agua en menor medida en los entornos.

La ciudadanía quiere que el centro vuelva a vivir. Lo quiere ver con familias viviendo en sus edificios, paseando por las noches, usando el río que tienen en el entorno. Miguel Canales Leon

“Todas fueron buenas, pero lo que más me gustó de las electas es que pensaron en incluir espacios para la estancia y el juego, y en quitar los vehículos de determinadas áreas. Fue además para mí importantísimo que no haya exceso de elementos simbólicos de diseño dudoso en su funcionalidad, que son los que resultan caros al momento de mantenerlos. Y es que basar la transformación del espacio público en la incorporación de arcos, esculturas simbólicas, a veces banales, no es lo más idóneo”, aseguró.

Sebastián Alomía, guayaquileño y estudiante de Arquitectura, cree desde ya oportuno que este tipo de iniciativas por y para la ciudad deben mantenerse y extenderse a diferentes barrios. “En Guayaquil hay buenos urbanistas, planificadores urbanos de renombre y jóvenes, como yo, que estamos en proceso de formación. Que se ejecuten, por lo tanto, actividades que logren aterrizar esa mirada internacional que es destacada en la esfera global, para nosotros es una enseñanza. Los miembros del tribunal son una eminencia. A mí, por ejemplo, me encantaría concursar en un proyecto similar y que ellos sean los que califiquen mi trabajo. Yo sueño con la transformación del icónico barrio Centenario. Sueño con ver a su gente ahí otra vez, tanto como a las cafeterías y soda bares que albergaba y que visitaba entonces en compañía de mi abuelo”, recuerda.

Según detalla Félix Chunga, máster en Urbanismo y Planificación Estratégica y miembro de la Comisión Técnica del concurso, la seguridad fue otro factor que predominó entre las propuestas. “Hubo quienes plantearon disminuir el nivel de violencia recuperando y volviendo atractivas las áreas comerciales y zonas degradadas y oscuras que han sido tomadas por personas en situación de calle; y mejorando rotundamente la caminabilidad, que es otro tipo de seguridad y uno muy válido”, relata.

Daniela Tapia, quien vive en la calle Panamá, anhela que el bulevar 9 de octubre sea una réplica de su vecindario. “El centro sería perfecto. Al fin sería un verdadero núcleo urbano. Ahora solo resta que las autoridades decidan tomar en cuenta estas propuesta. EXPRESO marcó un precedente y los especialistas locales y extranjeros hicieron su parte. La meta está casi completa. Por eso pido a la nueva o nuevo alcalde que analice lo que se viene. La comunidad se ha puesto a trabajar, no la decepcione. Hágales saber que el esfuerzo que han hecho en esta iniciativa ha valido la pena y será parte del cambio”, expresa

El jurado

Zaida Muxí: Arquitecta y urbanista de la Universidad de Buenos Aires Amelia Andrade

Zaida Muxí Martínez: doctora en arquitectura y catedrática

La meta de construir ciudades inclusivas

Arquitecta y urbanista de la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (España). Es profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y codirectora del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es además conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género. Muxí ha luchado por aplicar la perspectiva de género en la construcción de las ciudades.

Horacio Caride. Es Profesor titular de Historia de la Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata Cortesía

Horacio Caride Bartrons: arquitecto y doctor en ciencias sociales

Un mentor de la historia de la arquitectura

Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Profesor titular de Historia de la Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, además de profesor adjunto de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas ‘Mario J. Buschiazzo’.