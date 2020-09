Jóvenes se juegan un cupo a la universidad en nueva prueba

Nervioso, pero con muchas expectativas. Así se siente Mariano Bustamante, de 19 años, en el segundo intento que hará por conseguir un cupo en la universidad que le permita estudiar la carrera de Psicología.

El joven, quien se graduó en marzo pasado, es uno de los 188.945 inscritos para rendir el nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), que se receptará el 17 y 18 de septiembre a nivel nacional, de manera virtual. Este reemplaza al Ser Bachiller que en los últimos años había originado problemas por las filtraciones constantes de las preguntas (ver infografía).

Mariano no obtuvo el puntaje suficiente para lograr su objetivo. Ahora espera conseguirlo a través de esta jornada que está dirigida a los bachilleres del ciclo Sierra y Amazonía, pero que también le permite a quienes se graduaron en ciclos anteriores aferrarse a un cupo para ingresar a universidades, escuelas politécnicas a institutos técnicos y tecnológicos.

A pocas horas de la jornada, el joven no deja de sentir temor ante la poca preparación que ha tenido para la prueba.

Daré el examen aunque no me siento bien preparada para eso. Creo que la educación virtual que recibimos este año, ha dejado vacíos de conocimientos en muchos estudiantes.

Dice que la pandemia mundial por la COVID-19 le impidió continuar con un curso de nivelación particular que había iniciado en los primeros días de marzo pasado.

“Las clases presenciales se suspendieron a nivel nacional y aunque la enseñanza empezó de manera virtual, opté por retirarme porque no era lo mismo”, explica Mariano, quien para practicar y estar al día en el proceso, tuvo que recurrir a simuladores de pruebas que están subidos en algunas plataformas digitales.

La misma situación experimenta Sandra Pazmiño, de 21 años, quien se graduó en el colegio hace tres años y cuatro veces rindió la prueba, sin lograr el puntaje que le permita obtener el cupo para estudiar la carrera de Medicina. Ella no ha perdido las esperanzas y ahora se alista para rendir una quinta evaluación.

“Estoy preocupada porque la crisis sanitaria que vive el país mermó todo lo que había planificado para conseguir mi objetivo. Tuve que abandonar la capacitación que estaba recibiendo en una academia privada, ya que se me hizo difícil seguirla en línea, porque no tengo internet ni computadora”, narra la joven.

Mayra Tamayo, bachiller graduada hace un año