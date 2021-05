Guayaquil: Jefes del Municipio, ediles y otros tienen parientes en nómina

En el Municipio de Guayaquil, a juzgar por los numerosos parentescos que se encuentran, todo queda en familia. No es un escenario adherente a la historia reciente, pues en la administración de Jaime Nebot hubo varios casos similares, que de hecho aún constan como empleados.

Viteri se conecta, pero no asiste a la Fiscalía Leer más

Hoy la nómina presenta a nuevas familias, como la de la directora de Recursos Humanos, que ha ingresado al menos a cuatro parientes luego de entrar al cargo; el concejal Egis Caicedo, que ya tenía a dos hermanos en el Municipio antes de llegar de edil, y ahora suma una tercera, además de algunos jefes con historias similares (ver infografía).

Recuadro de algunos funcionarios que tienen familiares dentro del Municipio. Adrián Peñaherrera, con investigación de Blanca Moncada. Fuente:Transparencia.

Uno de los casos más representativos, sin embargo, es el que podría comprometer la investigación por peculado que está en marcha, y que incluye a tres funcionarios de altos mandos que laboran en diferentes áreas y empresas del Cabildo.

Viteri gasta $ 6 millones más al año en sueldos Leer más

Se trata del ahora investigado gerente de la Fundación Siglo XXI, Xavier Álvarez Valdez, que es cuñado del procurador síndico, Cristian Castelblanco, llamado a declarar en la indagación de la Fiscalía como testigo.

Este último es hermano de la gerente general del Registro de la Propiedad, María José Castelblanco, quien a su vez es esposa de Álvarez. Fue ella la primera de los tres funcionarios en ingresar a la entidad.

Dato Aunque este reportaje recoge algunos parentescos de 2019-2021, en la nómina existen otros casos de directores, coordinadores, jefes departamentales y otros funcionarios que tienen familiares, incluso, desde la época de Jaime Nebot Saadi. El Municipio asegura que todos pasaron el proceso de selección.

Guayaquil: Exdirectores municipales constan en nómina con otros cargos Leer más

María José Castelblanco fue fichaje de la alcaldesa. Ingresó con un sueldo de $ 4.508 en julio de 2019. Ocho meses después, en marzo de 2020, su hermano llegó como el nuevo procurador, tras, asegura, cumplir un proceso de selección, primero con $ 3.005 de sueldo, cifra que igualaría al de su hermana un mes después.

En el caso de Álvarez, y como la nómina obligatoriamente pública de la Fundación Siglo XXI no se ha actualizado, no se conoce con certeza su ingreso. Se sabe que ya en enero de 2020 aparece como asesor, con un sueldo de $ 4.417, que asciende a $ 6.743 en marzo y se mantiene hasta diciembre de ese año. De 2021 no hay datos en Transparencia. Si sigue con el mismo sueldo, gana más que los $ 5.049 que Viteri.

Funcionarios municipales, en la ventanilla universal. Cortesía

Para tratar este tema recibe a EXPRESO la directora de Recursos Humanos, Priscila Salcedo Intriago. Sobre este caso puntual, explica que hay que tener claro que las instituciones que representan María José Castelblanco (Registro de la Propiedad) y su esposo, Xavier Álvarez Valdez (Siglo XXI), pese a ser parte del Gobierno local, son independientes.

Cynthia Viteri cambia a otros funcionarios Leer más

“Tan independientes, que tienen su propia área de recursos humanos. Además, son personas elegidas por su capacidad y su experiencia, no por el parentesco. Los designa la alcaldesa. Al no haber línea directa de reporte, no debe concebirse un conflicto de interés”.

Explica además que “el procurador es el procurador síndico municipal. No de Siglo XXI. Son administraciones diferentes”, insiste. Pese a aquello, en la investigación de Fiscalía, Cristian Castelblanco fue llamado a declarar como testigo.

No se viola la ley. Las personas pasan por un proceso de selección, se evalúa el perfil del candidato, se demuestra que cumple con los requisitos de las necesidades institucionales. Priscila Salcedo Intriago, directora de Recursos Humanos del Municipio.

Alejandra Vivanco, exsubcontralora y experta en control administrativo público, coincide con la funcionaria en que no hay delito, por ahora. “Las empresas públicas adscritas al Municipio tienen un directorio y se rigen por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que preside la alcaldesa. Y la ley no dice que no se puede, siempre que no sean parientes de la autoridad nominadora, que en este caso es Viteri”, explica.

Guayaquil: Fiscalía abre investigación contra Cynthia Viteri por presunto delito de peculado Leer más

Sin embargo, si hay un examen especial, y se demuestran hechos que generen conflictos de interés, entrarían en otro tipo de delitos. Pero llegar a esa conclusión requeriría un trabajo técnico. “En definitiva, no es ilegal, pero es inmoral y cuestionable”, dice.

El nepotismo, de comprobarse, es castigado con la destitución. La Contraloría puede sancionar administrativamente, con 1 a 20 salarios básicos; pero la ley es clara en indicar que habrá destitución. Alejandra Vivanco, exsubprocuradora.

La directora de Recursos Humanos tiene a cuatro familiares dentro

Guayaquil: Concejala pide información al Municipio sobre la seguridad de trabajadores de Letras Vivas Leer más

El de los Castelblanco y Álvarez no es el único caso de parentescos. La misma directora de Recursos Humanos, también cuota de Viteri, ha recibido como compañeros a más de uno de la familia.

Priscila Salcedo Intriago entró en julio de 2019 como asesora de procesos administrativos, con un sueldo de 4.400 dólares. En febrero de 2020, fue ascendida a directora de Recursos Humanos, con una remuneración de $ 4.508.

Cuatro meses después de su aparición en nómina, en noviembre de 2019, otro Salcedo Intriago se sumó a las filas, su hermano, Pedro Francisco, con el cargo de asesor de Obras Eléctricas ($ 1.619). Desde diciembre de 2020 fue ascendido, primero a subjefe y luego a jefe de ese departamento, con un sueldo de $ 3.036.

En abril de 2020, otra Salcedo Intriago entra al Cabildo como supervisora de la Ventanilla Universal. Se trata de la otra hermana de la directora de Recursos Humanos, Jéssica Consuelo, con una remuneración de $ 2.593.

También su prima, Lissette Cristina Mantilla Intriago, y su cuñado, Kent Alberto Moreno Íñiguez, que entraron en mayo y en agosto de 2020, son empleados del Cabildo. Son asistentes y tenían sueldos de $ 700; pero ahora reciben $ 1.051 y $ 913, en ese orden. En total, cuatro parientes comprobados.

Declaración La directora primero negó que sus familiares hayan entrado después de ella, pero luego reconoció esos cargos y los de dos parientes más, su cónyuge, Kelvin Joel Moreno Íñiguez, que trabaja en el Registro Civil de Guayaquil, y una sobrina, María de Lourdes Quimí Salcedo, quien trabaja en la Corporación para la Seguridad Ciudadana.

La Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe en su artículo 6, a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.

Salcedo asegura que en ninguno de los casos fue la autoridad nominadora. Si hubiera firmado el ingreso de sus parientes, explica la experta Vivanco, es nepotismo, y puede ser destituida luego de un examen especial.

En la nómina aparecen otros nombres nuevos, como Washington Alemán, que es director de prevención de enfermedades, y tiene a su hermana, Diana Alemán, en el cargo de asistente de comunicación, y Enith Romero, que es coordinadora junto con su esposo, Carlos Chilán.

RAE La Real Academia de la Lengua Española describe como nepotismo la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.

Algunos casos que llegan desde la administración de Jaime Nebot