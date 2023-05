La delincuencia ha calado en los cimientos de la sociedad, y cada vez se escucha de más jóvenes involucrados en delitos. En Guayaquil, los casos han sido ya repetidos. Frente a esta situación, el educador y especialista en psicología educativa Ivo Orellana dialoga con EXPRESO para analizar la problemática y enlistar posibles medidas que ayuden a aplacarla. A su juicio, a través de la educación se puede cambiar el escenario, siempre que haya participación activa y en conjunto de todas las entidades gubernamentales para mantener alejados a los jóvenes del mundo criminal y, sobre todo, de las drogas; uno de los detonantes de este desmoronamiento social.

- Siempre se ha dicho que el consumo de drogas en jóvenes va ligado a la curiosidad e intento de olvidar los problemas socioeconómicos. Teniendo en cuenta eso, ¿qué deben hacer el Ministerio de Educación y las autoridades en sí para evitar que los jóvenes incursionen a ese mundo?

- Estas conductas de riesgo deben prevenirse desde la infancia con la transmisión de pautas de comportamiento que, a futuro, les permita tomar decisiones adecuadas respecto al no consumo de drogas. Esto, a través de los docentes y la educación de valores, complementado con ejemplos positivos de comportamientos que provengan de los hogares.

- Pero, ¿serán realmente suficientes las enseñanzas y estas acciones, teniendo en cuenta que el problema es extremadamente grave; y que cada vez son menores más pequeños los que consumen?

- Lo que se haga en el campo de la educación y otros campos de la sociedad, orientado a combatir el problema de las drogas, no será suficiente, porque de alguna manera este enemigo de la colectividad siempre está ideando nuevas formas de direccionar negativamente a la juventud. Es necesario, por eso, que la colectividad en general y en particular el Ministerio de Educación y el Gobierno no pierdan el norte respecto de la decisión de luchar contra esta terrible pandemia.

- ¿Cómo hacerlo?

- Insistiendo en la educación en valores; y formando jóvenes que puedan decir ‘no’ firmemente a este enemigo latente. Reitero y hago énfasis en que la formación en valores debe ser una actividad diaria y un eje transversal presente en todo ámbito educativo. Hay factores externos que inciden en estas decisiones de insertarse en pandillas o la drogadicción, como la falta de fuentes de trabajo y conductas erróneas que se visibilizan en el entorno en que crecen varios jóvenes; sin embargo las instituciones educativas y demás organismos deben mantener esa decisión de luchar contra estas situaciones. Los valores son la base de todo.

Orellana se desempeñó también como director nacional de Educación, exsubsecretario general, administrativo y financiero del Ministerio de Educación. Christian Vinueza

- EXPRESO publicó una nota en la que se evidenció que no hay cifras actuales de la cantidad de jóvenes sumergidos en las drogas, ¿hasta qué punto afecta esto al problema?

-Lastimosamente cuando no se hace un trabajo que, desde el punto de vista científico, permita tener datos estadísticos o matemáticos acertados hacia el problema, no va a haber la posibilidad de tomar decisiones acordes a la gravedad del caso. Si solo se dice que la situación se ha agravado, sin mostrar datos estadísticos, habrá gente que no se dé cuenta de la gravedad por la que está atravesando la colectividad.

-¿Qué está haciendo mal la sociedad para no lograr que los jóvenes estén a salvo, por llamarlo de alguna manera, como deberían?

-Antes de decir que están haciendo algo malo es mejor dar a conocer que no están haciendo. Dentro del campo educativo, por ejemplo, las disposiciones legales existentes no respaldan el trabajo de docentes y autoridades, y la intención de los maestros de intervenir en situaciones complejas se ve truncada por disposiciones que les imposibilitan actuar, como la dichosa tabla de consumo de droga, que impulsa la incursión de jóvenes en este mundo. Lo saludable sería que en la brevedad de lo posible, las autoridades dejen de perder el tiempo en discusiones y en problemas que realmente no aportan al beneficio de la colectividad de la juventud, y se derogue, se elimine esa tabla de consumo.

Estas conductas de riesgo deben prevenirse desde la infancia con la transmisión de valores. Ivo Orellana

Las autoridades deben dejar de perder el tiempo y derogar esta infame tabla de consumo. Ivo Orellana

- Muchas veces el debate en la misma Asamblea ha ido por derogarla, pero hay quienes no lo creen pertinente y el tema queda en nada...

- Creo que una muy buena forma de corregirlo es que las leyes deben cambiarse con el apoyo de los docentes. Tanto la Ley Orgánica y la de reglamento a la ley de educación intercultural deben ser revisadas. Ambas deben contener artículos de ley elaborados con la participación de quienes a diario vivimos la acción de educar. A la par deben contar con la participación y la experiencia de quienes a diario están siendo testigos de este cambio social y el desmoronamiento moral.