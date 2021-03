Inundaciones: Los parches, insuficientes para Guayas

La vulnerabilidad de la provincia en esta época de lluvia ha llevado al presidente de la Asociación de Municipalidades del Guayas (AME), Dalton Narváez, a exhortar en una sesión del Consejo Provincial que se apruebe la declaratoria de emergencia.

No es para menos. Narváez es alcalde de Durán, uno de los tres cantones que colapsaron con las últimas lluvias registradas, junto con Milagro y Naranjal. Hoy reconoce que, por sí solos, con las finanzas golpeadas por la emergencia sanitaria, estos territorios serían incapaces de lidiar con más precipitaciones en esta zona.

Hemos trabajado en zonas afectadas, pero aún son muchas las que requieren de intervención urgente, por lo que exijo al Gobierno central a que asigne inmediatamente los recursos que requieren los guayasenses.

Susana González,

Prefecta del Guayas

La situación no es alentadora. La prefecta del Guayas, Susana González, ha expuesto esta semana que un total de 73 lugares en Guayas han presentado situaciones de emergencia debido a los impactos por el fuerte invierno. Además de los tres cantones en emergencia, la alerta se ha encendido en Salitre, Bucay, Yaguachi, Marcelino Maridueña y Pedro Carbo.

La Prefectura ha intervenido en algunos cantones para ayudar a que el agua corra. Cortesía

Junto con Guayaquil, la situación geográfica de estos territorios los desfavorece por estar rodeados de la cuenca del Guayas. De hecho, esta urbe está en el cuarto lugar de una lista de las ciudades más vulnerables del mundo en temas de inundaciones desde hace seis años, según una investigación de Future Flood Losses in Major Coastal Cities, publicada en Nature Climate Change.

Alerta. Existe la preocupación de que la situación se complique en los cantones los próximos días, durante el feriado, a causa del aguaje previsto.

Ya en 2019 hubo hechos que hicieron sonar alarmas. Con las lluvias de ese año, Guayas tuvo declaratoria de alerta naranja junto con otras zonas costeras. Hubo 20 muertos, 18 ríos desbordados, cerca de medio millar de damnificados, decenas de viviendas destruidas y miles de hectáreas perdidas de cultivo.

En ese momento, el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner culpó a los municipios y prefecturas por incumplir labores de prevención de anegaciones. Lo preocupante, de acuerdo a expertos y a los mismos funcionarios, es que de allá a acá no ha cambiado mucho el panorama.

Debe haber preocupación directa y acciones del Gobierno central para el mantenimiento integral de las cuencas alta y baja del Guayas. Esto no se soluciona de forma individual en cada territorio.

Dalton Narváez, presidente de AME Guayas y alcalde de Durán.

El Banco Mundial ha aconsejado a los territorios implicados en el riesgo de anegaciones tomar acciones inmediatas y ninguna advertencia ha sido suficiente para que las autoridades empiecen a mirar el problema como un todo, y no simplemente piensen en paliar de forma individual el impacto en cada uno de sus territorios. Esto hace aterrizar a Guayas en una problemática de la que adolecen muchas ciudades del Ecuador, la falta de planificación integral e interinstitucional. Así lo asegura el investigador de la Universidad de Guayaquil, Felipe Espinoza.

El mundo de la planificación hidrológica, advierte, ha ido cambiando con el tiempo y con ello, los estándares. “En el pasado se requerían macroobras, hoy existen soluciones imaginativas que pueden surgir con los escasos recursos que se tiene. El error está en que las autoridades no miran a la naturaleza”. Hablando solo de las anegaciones que se han registrado en las ciudades, advierte, el problema está en que están repletas de concreto: las urbes no tienen cómo respirar.

Gestión La Prefectura asegura que ha realizado la limpieza y desazolve de 400 kilómetros de cauce en la provincia.



EXPRESO pasa revista a la situación actual de cada uno de los cantones más afectados por la época de lluvia. Aunque en esta descripción se obvia a algunos, como Samborondón, por no tener mayores impactos en sus territorios.

Samborondón no ha presentado inundaciones severas. Este es uno de los pocos inviernos en los que no se han registrado estragos. En 2020, por falta de recursos, el Cabildo realizó los trabajos de prevención apoyados de maquinaria de la Prefectura.

Infografía de los cantones más afectados. Adrián Peñaherrera

Guayaquil

Las recientes precipitaciones obligaron a las autoridades a levantar un alojamiento temporal para familias afectadas. Y ya con el plan de contingencia invernal activo, el Municipio inició labores típicas de la época. Aun así, nada ha logrado revertir el escenario de calles anegadas. Se alude a la marea alta, a que no hay sistema pluvial que lo soporte, y se vuelve al inicio, la falta de una planificación integrada con el bloque de cantones afectados que hoy pide el alcalde de Durán, Dalton Narváez. Las lluvias dejaron en Guayaquil el 8 de marzo siete árboles caídos, una casa colapsada y 18 zonas inundadas.

La Prefectura del Guayas asegura trabajar en prevención. Las familias afectadas del caserío El Tigre, en Cerecita, dicen que no es la primera vez y hay preocupación por las pérdidas materiales. Por @Blankimonki. — Diario Expreso (@Expresoec) March 16, 2021

Durán

Para ir a Durán después de un aguacero hace falta una canoa. Barrios enteros quedan bajo el agua en este cantón que tiene a más del 60 % de su población no legalizada. Los asentamientos irregulares que crecieron de forma exponencial los últimos años y la falta de un sistema de alcantarillado pluvial y de aguas residuales hacen más grave el escenario. Y no es que no se haga nada, se defiende el director de Obras Públicas, Héctor Vela.

“Invertimos en maquinaria. Trabajamos en 120 kilómetros de canales y esteros. Si no hubiéramos hecho ese trabajo, ahora estaríamos haciendo esta entrevista en un submarino”, dice a EXPRESO. Ante esta situación, alcalde Dalton Narváez ha pedido en sesión de Consejo Provincial que se declare a la provincia en emergencia. Desde su perspectiva, hace falta implementar, de una vez por todas, un trabajo interinstitucional que garantice la prevención de anegaciones en toda la cuenca baja y alta del Guayas; como también lo ha solicitado ya el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez.

Naranjal

Desde el 9 de marzo las lluvias no han dado tregua en Naranjal, y eso ha generado desbordamientos de ríos y esteros que han dejado graves afectaciones, especialmente, en la zona rural. Solo en la cabecera cantonal, las brigadas desplegadas han constatado 40 familias afectadas. Es decir, 175 personas que están distribuidas en diferentes sectores del área urbana.

Salitre

Aunque los estragos no se comparan a los de otros años, la fuerza del invierno sí ha causado daños incluso en el área urbana.

De hecho, tras los últimos aguaceros más de 25 calles, desde la avenida Abdón Calderón hasta el malecón, cerca de la cooperativa Virgen del Carmen, han tenido que ser intervenidas por la Prefectura del Guayas. Y asimismo en el sector Las Ramas, parroquia General Vernaza, se refuerzan dos kilómetros del muro de contención, debilitado por la creciente del río Vinces.

Milagro

Las anegaciones registradas en el área urbana y rural, y el colapso de estructuras en ambos puntos, obligó a que el cantón haya sido declarado en emergencia. Aunque no precisa, el alcalde Francisco Asán defiende que ha destinado recursos para ampliar cunetas, levantar muros, y limpiar esteros, canales y ríos.

La ciudadanía reclama que no es suficiente. “No queremos obras parches”, se quejan, mientras Asán reconoce que el cantón requiere de obras macro, como construir estaciones de bombeo con compuertas, que permitan que cuando el río crezca, se cierren para sacar el agua con ayuda de una bomba; las que promete dejar encaminadas al término de su administración. La traba hoy es el presupuesto.

Zonas donde hay asentamientos irregulares y donde no ha llegado aún el alcantarillado pluvial, quedaron bajo el agua. Miguel Laje

Daule

Recintos como Boca de Piñas, Higuerones, Judipa y Guarumal están anegados, y tampoco se habla de un plan preventivo a largo plazo. El alcalde Wilson Cañizares apenas se limita a decir la Prefectura, les ha solicitado mapear las zonas en riesgo para intervenirlas construyendo canales de riego, muros o limpiando canales.

La Prefectura nos ha solicitado que, por escrito, le identifiquemos los sitios donde urge una intervención. Lo hemos hecho. Ahora esperamos que el invierno pare, se calme. Todos estos estragos dificultan más la economía.

Wilson Cañizares,



alcalde de Daule

El recinto Las Maravillas fue uno de los afectados del cantón. Édgar Romero

Pedro Carbo

Hace apenas unos días, tres poblaciones quedaron anegadas y las lluvias dificultaron el acceso a recintos como El Bajo y La Saiba, pertenecientes a la parroquia Valle de la Virgen, donde hay cultivos de arroz, maní, maíz y plátano que pertenecen a más de 100 familias de agricultores.