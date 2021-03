Invierno en Daule: Árboles caídos, cables y transformadores rotos

Los técnicos de la Empresa Eléctrica de Daule, hasta hace apenas unas horas, continuaban trabajando en los diferentes recintos de este cantón, luego de que la lluvia registrada la noche del lunes haya destruido casas, transformadores y hasta el cableado eléctrico. El aguacero estuvo acompañado de truenos, relámpagos y rayos. Estos últimos fueron los que más estragos causaron.

En el recinto Los Quemados, uno de estos despego de un poste un trasformador de energía e hizo caer varios árboles. "El invierno está fuerte, rogamos porque no pare. Me preocupa nuestras casas, terrenos, infraestructuras. Nuestra vida está en riesgo", acotó Eusebio Quinto, habitante.

Roció Castro señalo que en los Quemados, la crecida del Rio Pula dejó aisladas a cerca de 50 familias. "Necesitamos ayuda, no tenemos como trabajar, ni salir, y si no lo hacemos no tendremos como vivir. Y es que si desayunamos, no merendamos. En este invierno hasta a nuestras gallinas y cerdos se los ha llevado la corriente", advierte.

En el cantón Santa Lucia, el escenario que se vivió fue similar. Allí, un rayo destruyo la cruz mayor de la catedral Espíritu Santo.

Elvira León Zúñiga, presidenta del gobierno parroquial de Juan Bautista Aguirre de Daule, expreso que se está haciendo la evaluación de los daños.