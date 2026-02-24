Inundaciones en Milagro y Durán: Mapa de zonas críticas y vías cerradas

Las precipitaciones registradas hasta la noche de este 24 de febrero de 2026 mantienen bajo el agua a nueve intersecciones principales del cantón Milagro, mientras que el sistema de videovigilancia del ECU 911 reporta que el tránsito vehicular empieza a fluir en Durán tras cuatro días de severas anegaciones.

El reporte oficial de las cámaras de seguridad evidencia el colapso del sistema de alcantarillado en la provincia del Guayas. En Durán, la avenida Nicolás Lapentti, en sus intersecciones con Sibambe y Samuel Cisneros, luce despejada en sentido hacia La Puntilla. Sin embargo, en Milagro el escenario es crítico tras el desbordamiento del río homónimo que obligó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal a declarar la alerta roja.

Durán, la noche de este 24 de febrero de 2026. CORTESÍA ECU911

Mapa de arterias bloqueadas en Milagro

El monitoreo continuo de las entidades de socorro confirma que el centro urbano milagreño permanece intransitable. Los operadores del ECU 911 visualizan un estancamiento masivo de agua lluvia que bloquea el paso peatonal y vehicular en nueve puntos estratégicos de la ciudad.

En el cantón #Milagro, se visualizan calles anegadas por lluvia en:



➡️Calderón y Miguel Valverde

➡️Chile y García Moreno

➡️Pedro Carbo y Av. Amazonas

➡️24 de Mayo y Rocafuerte

➡️Juan Montalvo y García Moreno

➡️Esmeraldas y Av. de Las Américas

➡️Ernesto Seminario y J.J.… pic.twitter.com/wXuE50qrjo — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) February 25, 2026

Las intersecciones que reportan un colapso total en su sistema de drenaje son Calderón y Miguel Valverde, Chile y García Moreno, Pedro Carbo y av. Amazonas, 24 de Mayo y Rocafuerte, Juan Montalvo y García Moreno, Esmeraldas y av. de Las Américas, Ernesto Seminario y J. J. Olmedo, av. 9 de Octubre y Juan Montalvo, y Río Napo y av. Paquisha.

Las vías de Durán

Aunque el tráfico principal se ha normalizado en el cantón ferroviario, el balance de los últimos cuatro días bajo el agua expone una deficiencia histórica en la planificación urbana y la recolección de desechos. Gonzalo Menoscal, director de Riesgos del Municipio de Durán, reconoció que la ciudadela Panorama y el sector El Recreo sufrieron retenciones de agua prolongadas incluso sin lluvias.

El colapso no solo responde a las precipitaciones de 250 milímetros registradas en apenas ocho horas, sino a la falta de control del espacio público. Las cuadrillas de limpieza retiraron una cama de dos plazas y media del sistema de sumideros en Panorama, evidenciando que la acumulación de basura anula la capacidad de drenaje municipal.

Hasta el cierre de este reporte, la SNGR contabiliza 2.227 personas afectadas y 537 viviendas con daños estructurales solo en la provincia del Guayas, posicionándola como la segunda zona más golpeada del país bajo la declaratoria de alerta roja.

