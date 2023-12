El uso inteligente del dinero plástico

A veces por no medirnos nos endeudamos tanto que luego no sabemos cómo salir de deudas, peor en estas épocas. Compramos y compramos, y después nos angustiamos, peor si tenemos a nuestro alcance, en nuestras billeteras una tarjeta de crédito bancaria o comercial, porque es la que nos soluciona la vida cuando no contamos con el monto en ese momento.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo, es decir, tenemos mil o dos mil dólares adicionales a nuestra remuneración, sino que es un medio de pago y como su nombre lo dice, es un crédito, enfatiza Evelyn Uquillas, ejecutiva del Programa Financiero Aprende de Produbanco. Al final, hay que pagar ese dinero.

Pero en ocasiones, nos atamos de manos y pies, y corremos en círculos porque tenemos que honrar la compra que adquirimos en ese mes, y no la teníamos presupuestada en nuestra planificación financiera en ese mes y no nos alcanza el dinero para cubrirla. Por eso, es recomendable saber jugar con las fechas de las compras en relación con las fechas establecidas por la entidad bancaria.

Pagos Hay que pagar, cada mes, el valor correspondiente al pago total o de contado de la deuda y a tiempo, no el mínimo ni fuera de la fecha, así evitarás sumar intereses.



Para esto, primero, es necesario manejar y tener claro las fechas de corte y de pago, por ejemplo: el 15 de cada mes es el corte y el 30 de cada mes se debe pagar la deuda. Con esto, si hizo la compra el uno de un mes, usted debe pagarla el 15; lo que no es lo mismo que usted haya haga la misma compra el 18, porque esa deuda la pagaría en el corte del siguiente mes. Es decir, utilice la tarjeta de crédito la primera semana después del día del corte.

De esta forma usted planifica estratégicamente sus finanzas y administra sus deudas y pagos de una mejor manera sin temerle a su uso, sino como una verdadera aliada para cumplir sus metas y alcanzar sus objetivos; pero si se la emplea de forma correcta y organizada.

No obstante, al momento de utilizar el plástico se debe tener en cuenta qué se debe adquirir con ella, porque no es que con esta compramos todo. Hay adquisiciones en las cuales es recomendable utilizarla y en otras no, porque van a desajustar nuestro presupuesto.

Uquillas indica que la tarjeta de crédito debe ser utilizada en la adquisición de bienes que duren mucho más que la deuda, más que la fecha de pago. Es decir, que cuando termines de pagar, estos bienes aún tengo vida útil. Por ello solo úsela cuando compre electrodomésticos, vehículo, computadoras, vestimenta; todo de acuerdo con el cupo de esta. La clave es financiar productos o servicios que sean costosos y que no se puedan pagar con los ahorros o ingresos mensuales.

Pero jamás emplearla para las compras diarias o pequeñas, como las compras de alimentos preparados (desayunos, almuerzos, cenas) ni de víveres en el supermercado, peor aún diferirlos. Urquillas recomienda que estos gastos se paguen al contado porque de lo contrario “se va a hacer una bolita y va a ir creciendo”. ¿Por qué?, se preguntará; y es que, si usted hace mercado el uno y luego el 15, porque se quedó sin víveres, usted tendrá que cancelar dos valores en el mismo mes; peor aún si hace más compras de este ítem antes del corte de la tarjeta.

Estas compras habituales es mejor que las financie con dinero en efectivo o con tarjeta de débito o a través de transferencias bancarias.

También es válido que ahorre y compre lo que requiere, y se haga uso del plástico solo ante una emergencia, como de salud. Muchas personas suelen tener más de dos tarjetas con este fin.

Estrategia

Tarjetas de casas comerciales

Es recomendable que conozca los beneficios y las oportunidades que le brindan las tarjetas emitidas tanto por una entidad bancaria como por una organización comercial, como: facilidades de pago, tasas de interés, beneficios para poder diferir con y sin intereses, qué aceptación tiene en el mercado nacional como internacional. También revise las condiciones que debe cumplir.

Generalmente, las tarjetas emitidas por las casas comerciales están atadas a un negocio específico; en cambio, los plásticos que emiten los bancos, mediante una marca internacional, puede utilizarla en el extranjero y en compras en línea.

También debe usar tarjeta comercial estratégicamente; utilice los beneficios de esta. En determinados meses o en su cumpleaños, la casa comercial ofrece un descuento adicional al comprar ciertos ítems con la tarjeta de esta; empléela, pero que su pago sea corriente, no lo difiera. Si lo va a diferir, use la tarjeta bancaria. FLT

